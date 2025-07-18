https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029959063.html

ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти

ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти

ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:39:00+03:00

2025-07-18T14:39:00+03:00

2025-07-18T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета."Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

https://ria.ru/20250718/neft-2029956977.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евросоюз, россия, канада, норвегия, санкции, санкции в отношении россии, швейцария