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ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти - РИА Новости, 18.07.2025
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14:39 18.07.2025 (обновлено: 14:48 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029959063.html
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти
ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:48:00+03:00
экономика
евросоюз
россия
канада
норвегия
санкции
санкции в отношении россии
швейцария
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета."Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
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экономика, евросоюз, россия, канада, норвегия, санкции, санкции в отношении россии, швейцария
Экономика, Евросоюз, Россия, Канада, Норвегия, Санкции, Санкции в отношении России, Швейцария
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти

ЕС запретил импорт нефтепродуктов из российской нефти и ввозимых из других стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета.
«
"Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Вчера, 14:33
 
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