https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029959063.html
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти
ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ЕС запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в заявлении Совета."Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
https://ria.ru/20250718/neft-2029956977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, россия, канада, норвегия, санкции, санкции в отношении россии, швейцария
Экономика, Евросоюз, Россия, Канада, Норвегия, Санкции, Санкции в отношении России, Швейцария
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти
ЕС запретил импорт нефтепродуктов из российской нефти и ввозимых из других стран