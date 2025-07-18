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Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
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13:13 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029929331.html
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС - РИА Новости, 18.07.2025
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС
Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:13:00+03:00
2025-07-18T13:13:00+03:00
экономика
россия
братислава
будапешт
владимир путин
госдума рф
евросоюз
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "В ЕС в болезненном стремлении новыми санкциями навредить России в спешке дернули не за тот конец заготовленной веревки, затянув экономическую удавку на собственной шее, тем самым вводя без того задыхающуюся от зеленой энергетики европейскую экономику в состояние полной асфиксии", - сказал Шеремет. По его словам, новый пакет санкций внесет еще больше раздора в искусственный союз европейских стран, основанный на дружбе против кого-то и сильно расшатанный теряющим свою привлекательность евро. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html
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экономика, россия, братислава, будапешт, владимир путин, госдума рф, евросоюз, михаил шеремет
Экономика, Россия, Братислава, Будапешт, Владимир Путин, Госдума РФ, Евросоюз, Михаил Шеремет
Депутат Госдумы сравнил новый пакет санкций с удавкой на шее ЕС

Шеремет: ЕС новым пакетом санкций против РФ затянул удавку на собственной шее

© AP Photo / Virginia MayoАктеры у символики ЕС
Актеры у символики ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Актеры у символики ЕС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Евросоюз новым пакетом санкций против России затянул экономическую удавку на собственной шее, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Заявление Каллас о санкциях против России вызвало гнев на Западе
Вчера, 12:49
"В ЕС в болезненном стремлении новыми санкциями навредить России в спешке дернули не за тот конец заготовленной веревки, затянув экономическую удавку на собственной шее, тем самым вводя без того задыхающуюся от зеленой энергетики европейскую экономику в состояние полной асфиксии", - сказал Шеремет.
По его словам, новый пакет санкций внесет еще больше раздора в искусственный союз европейских стран, основанный на дружбе против кого-то и сильно расшатанный теряющим свою привлекательность евро.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
Вчера, 10:29
 
ЭкономикаРоссияБратиславаБудапештВладимир ПутинГосдума РФЕвросоюзМихаил Шеремет
 
 
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