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Новый пакет санкций ЕС надо проанализировать, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
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12:51 18.07.2025 (обновлено: 12:55 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029919082.html
Новый пакет санкций ЕС надо проанализировать, заявил Песков
Новый пакет санкций ЕС надо проанализировать, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
Новый пакет санкций ЕС надо проанализировать, заявил Песков
Новый пакет санкций ЕС против России предстоит проанализировать, чтобы минимизировать его последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:51:00+03:00
2025-07-18T12:55:00+03:00
в мире
россия
москва
кайя каллас
польша
дмитрий песков
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России предстоит проанализировать, чтобы минимизировать его последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет (санкций ЕС) с тем, чтобы минимизировать его последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о 18-м пакете санкций ЕС против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/turtsiya-2029900448.html
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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в мире, россия, москва, кайя каллас, польша, дмитрий песков, евросоюз, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Польша, Дмитрий Песков, Евросоюз, Владимир Путин
Новый пакет санкций ЕС надо проанализировать, заявил Песков

Песков: предстоит проанализировать новый пакет санкций ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России предстоит проанализировать, чтобы минимизировать его последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Источник: новые антироссийские санкции ЕС отразятся на торговле с Турцией
Вчера, 12:03
"Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет (санкций ЕС) с тем, чтобы минимизировать его последствия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о 18-м пакете санкций ЕС против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
Вчера, 10:29
 
В миреРоссияМоскваКайя КалласПольшаДмитрий ПесковЕвросоюзВладимир Путин
 
 
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