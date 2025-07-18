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Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием - РИА Новости, 18.07.2025
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
Санкции - это обоюдоострое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:50:00+03:00
2025-07-18T12:50:00+03:00
2025-07-18T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Санкции - это обоюдоострое оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Каждый новый пакет (санкций) добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются. Это оружие обоюдоострое", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о 18-м пакете санкций ЕС против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, москва, дмитрий песков, кайя каллас, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
Песков: санкции это обоюдоострое оружие