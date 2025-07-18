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Заявление Каллас о санкциях против России вызвало гнев на Западе
Заявление Каллас о санкциях против России вызвало гнев на Западе - РИА Новости, 18.07.2025
Заявление Каллас о санкциях против России вызвало гнев на Западе
Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете ограничительных мер против... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:49:00+03:00
2025-07-18T12:49:00+03:00
2025-07-18T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете ограничительных мер против России."Дело не в том, навредят ли санкции России. Они не навредят. <...> Санкции направлены на то, чтобы навредить гражданам ЕС", — говорится в сообщении.В пятницу Каллас заявила о согласовании очередного пакета антироссийских санкций. По ее словам, он включит ограничения против банков и "Северных потоков".Агентство Reuters также сообщало, что новый набор мер снизит потолок цен на российскую нефть до порядка 47,6 доллара за баррель.Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
https://ria.ru/20250718/polsha-2029903684.html
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евросоюз, кайя каллас, россия, в мире
Евросоюз, Кайя Каллас, Россия, В мире
Заявление Каллас о санкциях против России вызвало гнев на Западе
Журналист Христофору раскритиковал заявление Каллас об антироссийских санкциях