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ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков - РИА Новости, 18.07.2025
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10:37 18.07.2025 (обновлено: 10:38 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029870240.html
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:37:00+03:00
2025-07-18T10:38:00+03:00
экономика
россия
эстония
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД Эстонии."В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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экономика, россия, эстония, евросоюз
Экономика, Россия, Эстония, Евросоюз
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков

ЕС заменит отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД Эстонии.
"В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
10:29
 
ЭкономикаРоссияЭстонияЕвросоюз
 
 
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