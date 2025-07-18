https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029870240.html

ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков

ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:37:00+03:00

2025-07-18T10:37:00+03:00

2025-07-18T10:38:00+03:00

экономика

россия

эстония

евросоюз

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД Эстонии."В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html

россия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эстония, евросоюз