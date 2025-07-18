https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029870240.html
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:37:00+03:00
2025-07-18T10:37:00+03:00
2025-07-18T10:38:00+03:00
экономика
россия
эстония
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ заменяет отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции, говорится в сообщении МИД Эстонии."В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков", - говорится в релизе на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эстония, евросоюз
Экономика, Россия, Эстония, Евросоюз
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков
ЕС заменит отключение российских банков от SWIFT полным запретом на транзакции