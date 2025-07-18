https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html

МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России

МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025

МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России

Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не санкционированы СБ ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:29:00+03:00

2025-07-18T10:29:00+03:00

2025-07-18T10:46:00+03:00

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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не санкционированы СБ ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года)."Вы отметили, что это произошло только что, и я не осведомлен о конкретной ситуации, но я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН", - заявил Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России .В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250718/neft-2029857393.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029870240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, евросоюз, оон, в мире, санкции, санкции в отношении россии