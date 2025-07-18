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МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025
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10:29 18.07.2025 (обновлено: 10:46 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не санкционированы СБ ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:29:00+03:00
2025-07-18T10:46:00+03:00
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санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не санкционированы СБ ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года)."Вы отметили, что это произошло только что, и я не осведомлен о конкретной ситуации, но я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН", - заявил Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России .В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/neft-2029857393.html
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китай, россия, евросоюз, оон, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Китай, Россия, Евросоюз, ООН, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России

МИД Китая заявил, что выступает против односторонних санкций

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Китай всегда решительно выступает против односторонних санкций, которые не санкционированы СБ ООН, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
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"Вы отметили, что это произошло только что, и я не осведомлен о конкретной ситуации, но я хотел бы подчеркнуть, что Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН", - заявил Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России .
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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