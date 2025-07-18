https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029864994.html

ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России, заявили в Эстонии

ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России, заявили в Эстонии - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России, заявили в Эстонии

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз начал работу над 19-м пакетом санкций против РФ, следует из релиза на сайте внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:17:00+03:00

2025-07-18T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз начал работу над 19-м пакетом санкций против РФ, следует из релиза на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховский заявил, что обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза уже ведутся, хоть и неофициально."Цахкна подтвердил, что работа над следующим 19-м пакетом санкций уже началась", - говорится в документе.При этом, по его словам, ЕС "не ограничится полумерами".

https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2029858448.html

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