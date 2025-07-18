https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029862092.html

ЕС расширил санкционный список физических лиц, компаний и организаций

ЕС расширил санкционный список физических лиц, компаний и организаций - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС расширил санкционный список физических лиц, компаний и организаций

Более 50 физических лиц, компаний и организаций попали под новые санкции ЕС в отношении России, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:09:00+03:00

2025-07-18T10:09:00+03:00

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кайя каллас

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 50 физических лиц, компаний и организаций попали под новые санкции ЕС в отношении России, сообщило агентство DPA."Расширение санкционированного списка физических лиц, компаний и организаций более чем на 50 записей. Таким образом в будущем он будет включать более 2500 записей", - сообщило агентство.Кроме того, по данным агентства, вводятся дополнительные экспортные ограничения, касающиеся, например, "станков, которые могут использоваться в военной промышленности".В список также включены дополнительно 22 банка, которые будут отключены от системы SWIFT. Запрет на использование SWIFT расширен до полного запрета транзакций.По данным агентства, впервые вводится запрет на операции с двумя китайскими финансовыми учреждениями, "которые препятствуют санкциям ЕС". Кроме того, введены санкции против нескольких китайских компаний, которые, как утверждается, "напрямую поддерживают" политику России на Украине.Китай никогда не предоставлял сторонам конфликта на Украине летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, заявила ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она добавила, что в вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению. Также, согласно её заявлению, Китай выступает против против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).Ранее утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт в ЕС российских энергоносителей.Теперь будет запущена процедура окончательного утверждения санкций странами Евросоюза на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250717/sanktsii-2029815665.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029853721.html

россия

словакия

польша

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россия, евросоюз, в мире, словакия, польша, владимир путин, кайя каллас