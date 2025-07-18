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Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран — членов Евросоюза пришли к согласию по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:24:00+03:00
2025-07-18T09:24:00+03:00
2025-07-18T10:00:00+03:00
россия
евросоюз
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза пришли к согласию по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас."ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", — написала она в соцсети X.До этого утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. Но теперь они сняли возражения. Новые санкции еще предстоит утвердить на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Они вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.Восемнадцатый пакетЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России