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Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
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09:24 18.07.2025 (обновлено: 10:00 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029853875.html
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран — членов Евросоюза пришли к согласию по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:24:00+03:00
2025-07-18T10:00:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза пришли к согласию по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас."ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", — написала она в соцсети X.До этого утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. Но теперь они сняли возражения. Новые санкции еще предстоит утвердить на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Они вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.Восемнадцатый пакетЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029243337.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза пришли к согласию по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", — написала она в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time
15 июля, 14:28
До этого утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. Но теперь они сняли возражения.
Новые санкции еще предстоит утвердить на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Они вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп пригрозил санкциями странам, покупающим российскую нефть
14 июля, 19:16

Восемнадцатый пакет

Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
  • снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
  • запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
  • отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
  • расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
  • полностью запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
  • ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
  • принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Эксперт оценил слова Трампа о новых санкциях против России
9 июля, 11:13
 
РоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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