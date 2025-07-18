https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029853875.html

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025

Постпреды стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран — членов Евросоюза пришли к согласию по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:24:00+03:00

2025-07-18T09:24:00+03:00

2025-07-18T10:00:00+03:00

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза пришли к согласию по 18-му пакету антироссийских санкций, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас."ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", — написала она в соцсети X.До этого утверждение пакета блокировали Словакия и Венгрия, опасавшиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. Но теперь они сняли возражения. Новые санкции еще предстоит утвердить на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Они вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.Восемнадцатый пакетЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ вставить России палки в колеса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии