https://ria.ru/20250718/samolet-2030067349.html

В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения

В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения - РИА Новости, 18.07.2025

В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:59:00+03:00

2025-07-18T20:59:00+03:00

2025-07-18T20:59:00+03:00

безопасность

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Мурманск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия