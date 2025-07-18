https://ria.ru/20250718/samolet-2030067349.html
В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения
В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения - РИА Новости, 18.07.2025
В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:59:00+03:00
2025-07-18T20:59:00+03:00
2025-07-18T20:59:00+03:00
безопасность
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Мурманска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Мурманск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250716/posadka-2029459744.html
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безопасность, мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Безопасность, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов