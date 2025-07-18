https://ria.ru/20250718/samolet-2030060303.html

Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика

Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика - РИА Новости, 18.07.2025

Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика

Заместитель главы Росавиации Сергей Страмоус в разговоре с РИА Новости высоко оценил аэропорт Геленджика. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:49:00+03:00

2025-07-18T19:49:00+03:00

2025-07-18T19:49:00+03:00

геленджик

элиста

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

общество

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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Заместитель главы Росавиации Сергей Страмоус в разговоре с РИА Новости высоко оценил аэропорт Геленджика. "Аэропорт шикарный. Сами чувствуете, какая система кондиционирования, современный дизайн, подсветка. Очень комфортно для наших пассажиров. Мне очень понравилось. Все хорошо", - рассказал он. Отвечая на вопрос о возможном открытии других аэропортов юга, Страмоус сказал: "Не могу рассказать. По аэропортам Геленджика и Элисты мы информацию доводили по факту того, как были проведены все мероприятия, были приняты выверенные решения". Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Геленджик приземлился в аэропорту назначения днем 18 июля. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево" с загрузкой около 95%, заняты были 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов. Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа - два раза в сутки, с 8 августа - три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты.

https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2030035811.html

https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029858898.html

геленджик

элиста

москва

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геленджик, элиста, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество