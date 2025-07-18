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Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика - РИА Новости, 18.07.2025
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19:49 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/samolet-2030060303.html
Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика
Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика - РИА Новости, 18.07.2025
Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика
Заместитель главы Росавиации Сергей Страмоус в разговоре с РИА Новости высоко оценил аэропорт Геленджика. РИА Новости, 18.07.2025
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геленджик
элиста
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Заместитель главы Росавиации Сергей Страмоус в разговоре с РИА Новости высоко оценил аэропорт Геленджика. "Аэропорт шикарный. Сами чувствуете, какая система кондиционирования, современный дизайн, подсветка. Очень комфортно для наших пассажиров. Мне очень понравилось. Все хорошо", - рассказал он. Отвечая на вопрос о возможном открытии других аэропортов юга, Страмоус сказал: "Не могу рассказать. По аэропортам Геленджика и Элисты мы информацию доводили по факту того, как были проведены все мероприятия, были приняты выверенные решения". Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Геленджик приземлился в аэропорту назначения днем 18 июля. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево" с загрузкой около 95%, заняты были 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов. Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа - два раза в сутки, с 8 августа - три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты.
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2030035811.html
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геленджик, элиста, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Геленджик, Элиста, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
Замглавы Росавиации высоко оценил аэропорт Геленджика

Замглавы Росавиации Страмоус высоко оценил аэропорт Геленджика

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вход в здание аэропорта Геленджика. Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 18 июл - РИА Новости. Заместитель главы Росавиации Сергей Страмоус в разговоре с РИА Новости высоко оценил аэропорт Геленджика.
"Аэропорт шикарный. Сами чувствуете, какая система кондиционирования, современный дизайн, подсветка. Очень комфортно для наших пассажиров. Мне очень понравилось. Все хорошо", - рассказал он.
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Отвечая на вопрос о возможном открытии других аэропортов юга, Страмоус сказал: "Не могу рассказать. По аэропортам Геленджика и Элисты мы информацию доводили по факту того, как были проведены все мероприятия, были приняты выверенные решения".
Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Геленджик приземлился в аэропорту назначения днем 18 июля. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево" с загрузкой около 95%, заняты были 175 из 183 кресел. Время в пути составило около четырех часов.
Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа - два раза в сутки, с 8 августа - три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.
Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты.
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ГеленджикЭлистаМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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