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Сальдо заявил о "перемалывании" подразделений ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:02 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/saldo-2029832412.html
Сальдо заявил о "перемалывании" подразделений ВСУ на правом берегу Днепра
Сальдо заявил о "перемалывании" подразделений ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 18.07.2025
Сальдо заявил о "перемалывании" подразделений ВСУ на правом берегу Днепра
Российские войска не дают ВСУ сосредоточить силы на правом берегу Днепра Херсонской области, уверенно перемалывая противника, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:02:00+03:00
2025-07-18T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Российские войска не дают ВСУ сосредоточить силы на правом берегу Днепра Херсонской области, уверенно перемалывая противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Наши военнослужащие, в том числе бойцы добровольческих отрядов, уверенно перемалывают противника и не дают ему сосредоточиться. Правый берег под пристальным наблюдением, и все попытки вылазок быстро пресекаются", - сказал Сальдо. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но под контролем. "ВСУ продолжают пытаться удерживать позиции на правом берегу, нападают дронами", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250717/vsu-2029733618.html
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днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил о "перемалывании" подразделений ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: ВС России перемалывают подразделения ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Российские войска не дают ВСУ сосредоточить силы на правом берегу Днепра Херсонской области, уверенно перемалывая противника, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Наши военнослужащие, в том числе бойцы добровольческих отрядов, уверенно перемалывают противника и не дают ему сосредоточиться. Правый берег под пристальным наблюдением, и все попытки вылазок быстро пресекаются", - сказал Сальдо.
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По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но под контролем.
"ВСУ продолжают пытаться удерживать позиции на правом берегу, нападают дронами", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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