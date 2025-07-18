https://ria.ru/20250718/sadovoy-2029993659.html

Китайцы впали в бешенство из-за шокирующего предложения украинского мэра

Китайцы впали в бешенство из-за шокирующего предложения украинского мэра - РИА Новости, 18.07.2025

Китайцы впали в бешенство из-за шокирующего предложения украинского мэра

Читатели китайского портала Tencent резко осудили мэра Львова Андрея Садового, предложившего России обменять эксгумированные останки советских воинов на пленных РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:04:00+03:00

2025-07-18T16:04:00+03:00

2025-07-18T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent резко осудили мэра Львова Андрея Садового, предложившего России обменять эксгумированные останки советских воинов на пленных боевиков ВСУ."Среди советских солдат были и украинские. Эти останки, возможно, в основном украинские", — написал один из комментаторов."Как бы эти два народа ни ненавидели друг друга сейчас, украинцы не должны осквернять память о солдатах, отдавших свои жизни, не говоря уже о мучениках, сражавшихся десятилетия назад", — отметил другой."Нормальному человеку такое в голову не придет", — поделился мнением еще один пользователь."Такого исхода спустя десятилетия никто не ожидал. Украина отрекается даже от своих предков", — заключил другой читатель.На этой неделе мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Холма славы во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовый также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных.Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила львовским чиновникам, что их предки также сражались в рядах Красной Армии, и сравнила власти города с вурдалакамиПредседатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложение мэра Львова мерзким. Как отметил Рогов, украинские националисты за последние годы особенно преуспели в борьбе с памятниками и мертвыми.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250717/bolgariya-2029815933.html

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в мире, львов, россия, украина, владимир рогов, андрей садовой, мария захарова, вооруженные силы украины