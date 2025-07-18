https://ria.ru/20250718/rumyniya-2029992727.html

Президент Румынии заявил о поддержке объединения с Молдавией

Президент Румынии заявил о поддержке объединения с Молдавией - РИА Новости, 18.07.2025

Президент Румынии заявил о поддержке объединения с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан заявил о личной поддержке объединения с Молдавией, но подчеркнул, что будет уважать волю ее граждан. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:55:00+03:00

2025-07-18T15:55:00+03:00

2025-07-18T15:55:00+03:00

в мире

молдавия

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кишинев

никушор дан

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франк-вальтер штайнмайер

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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил о личной поддержке объединения с Молдавией, но подчеркнул, что будет уважать волю ее граждан. Дан совершает 18 июля официальный визит в Германию по приглашению ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера. "Лично я желаю объединения с Молдавией, но полностью уважаю волю граждан соседней республики", - отметил румынский лидер в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.Дан заявил, что в настоящее время около 35% граждан Молдавии поддерживают идею объединения двух стран. "Пока значительная часть населения соседней страны поддерживает нынешнюю форму государства, Румыния не предпримет никаких шагов. Около миллиона жителей Молдавии имеют также румынского гражданства. Мы будем поддерживать их на различных уровнях", - заявил румынский лидер. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. В марте 2024 года на тот момент премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны, выразив личную поддержку объединению. Это вызвало протесты в Молдавии: оппозиция в парламенте потребовала объяснений от главы МИД Михая Попшоя, назвав слова Чолаку антимолдавскими, но правящая партия ПДС отклонила запрос. По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость.

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https://ria.ru/20250301/moldaviya-2002458644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, румыния, кишинев, никушор дан, марчел чолаку, франк-вальтер штайнмайер