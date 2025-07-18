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Завхоз школы в Тамбовской области выиграл 307 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2025
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08:35 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/rubli-2029848585.html
Завхоз школы в Тамбовской области выиграл 307 миллионов рублей
Завхоз школы в Тамбовской области выиграл 307 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2025
Завхоз школы в Тамбовской области выиграл 307 миллионов рублей
Победителем гослотереи "Спортлото "4 из 20" оказался завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян - в конце июня он выиграл более 307 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:35:00+03:00
2025-07-18T08:35:00+03:00
общество
тамбовская область
россия
столото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Победителем гослотереи "Спортлото "4 из 20" оказался завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян - в конце июня он выиграл более 307 миллионов рублей, выигранные деньги он планирует пустить на помощь своей большой семье - закрыть ипотеки, кредиты братьям и сестрам, а себе с женой купить земельный участок, где построит дом, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Заведующий хозяйством в школе в Тамбовской области Арсен Мамиконян всегда считал себя счастливым человеком, но в субботу, 28 июня 2025 года, ему повезло особенно крупно: в 10.00 по московскому времени по итогам розыгрыша 10854-го тиража государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" он выиграл суперприз - 307 010 350 рублей. Выигрыш победителя стал шестым по величине среди крупнейших суперпризов, разыгранных за все время существования лотереи "Спортлото "4 из 20", - рассказали в компании. "Утром, зная, что розыгрыш тиража в 10.00, решил приобрести три билета. Обычно ставлю свои числа, но в этот раз доверился функции автоматического выбора комбинации. Купил билеты и поехал по делам. Только спустя время я увидел смс-сообщение о выигрыше. Приобретал билеты с мыслью выиграть хотя бы 25 тысяч. Но сумма оказалась гораздо больше! Тут же подошел к супруге со словами: "Я тебя люблю, теперь мы стали миллионерами!" - рассказал победитель свою историю. "Всегда говорил, что я счастливый человек по жизни, и верил, что удача будет на моей стороне. Мне очень повезло с моей супругой, я ей часто говорю, что моя удача - это она, а ее удача - это я", - рассказал победитель. Мамиконян по профессии строитель, сейчас работает завхозом в школе. У него большая семья: братья, племянники, сестры. Получив выигрыш, мужчина в первую очередь материально поможет родственникам. "У всех ипотеки, кредиты, небольшие квартиры, хочу помочь родным, чтобы все приобрели себе жилье получше. Мы с супругой неплохо живем, у нас есть квартира и машина. На выигрыш, возможно, купим большой участок, построим дом и обновим автомобиль", - поделился планами новый мультимиллионер.
https://ria.ru/20241125/shalimova-1984416673.html
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
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общество, тамбовская область, россия, столото
Общество, Тамбовская область, Россия, Столото
Завхоз школы в Тамбовской области выиграл 307 миллионов рублей

Завхоз тамбовской школы выиграл более 307 миллионов рублей в лотерее "Столото"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Победителем гослотереи "Спортлото "4 из 20" оказался завхоз школы в Тамбовской области Арсен Мамиконян - в конце июня он выиграл более 307 миллионов рублей, выигранные деньги он планирует пустить на помощь своей большой семье - закрыть ипотеки, кредиты братьям и сестрам, а себе с женой купить земельный участок, где построит дом, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Заведующий хозяйством в школе в Тамбовской области Арсен Мамиконян всегда считал себя счастливым человеком, но в субботу, 28 июня 2025 года, ему повезло особенно крупно: в 10.00 по московскому времени по итогам розыгрыша 10854-го тиража государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" он выиграл суперприз - 307 010 350 рублей. Выигрыш победителя стал шестым по величине среди крупнейших суперпризов, разыгранных за все время существования лотереи "Спортлото "4 из 20", - рассказали в компании.
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"Утром, зная, что розыгрыш тиража в 10.00, решил приобрести три билета. Обычно ставлю свои числа, но в этот раз доверился функции автоматического выбора комбинации. Купил билеты и поехал по делам. Только спустя время я увидел смс-сообщение о выигрыше. Приобретал билеты с мыслью выиграть хотя бы 25 тысяч. Но сумма оказалась гораздо больше! Тут же подошел к супруге со словами: "Я тебя люблю, теперь мы стали миллионерами!" - рассказал победитель свою историю.
"Всегда говорил, что я счастливый человек по жизни, и верил, что удача будет на моей стороне. Мне очень повезло с моей супругой, я ей часто говорю, что моя удача - это она, а ее удача - это я", - рассказал победитель.
Мамиконян по профессии строитель, сейчас работает завхозом в школе. У него большая семья: братья, племянники, сестры. Получив выигрыш, мужчина в первую очередь материально поможет родственникам. "У всех ипотеки, кредиты, небольшие квартиры, хочу помочь родным, чтобы все приобрели себе жилье получше. Мы с супругой неплохо живем, у нас есть квартира и машина. На выигрыш, возможно, купим большой участок, построим дом и обновим автомобиль", - поделился планами новый мультимиллионер.
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