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США договорились об освобождении десяти граждан из заключения в Венесуэле

США договорились об освобождении десяти граждан из заключения в Венесуэле - РИА Новости, 18.07.2025

США договорились об освобождении десяти граждан из заключения в Венесуэле

Соединенные Штаты договорились с Венесуэлой об освобождении десяти граждан США, находившихся в заключении в латиноамериканской стране, заявил госсекретарь Марко РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:03:00+03:00

2025-07-18T23:03:00+03:00

2025-07-18T23:19:00+03:00

в мире

венесуэла

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найиб букеле

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты договорились с Венесуэлой об освобождении десяти граждан США, находившихся в заключении в латиноамериканской стране, заявил госсекретарь Марко Рубио."Благодаря лидерству президента Трампа десять американцев, которые находились в заключении в Венесуэле, отправляются на свободу. Хочу поблагодарить мою команду в госдепе и особенно президента Сальвадора Найиба Букеле за содействие в достижении соглашения об освобождении всех наших граждан, находившихся в венесуэльском заключении, а также об освобождении венесуэльских политических заключенных", - написал Рубио на странице в соцсети X.

https://ria.ru/20250522/venesuela-2018388355.html

венесуэла

сша

сальвадор

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в мире, венесуэла, сша, сальвадор, найиб букеле, марко рубио