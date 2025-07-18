https://ria.ru/20250718/rostehi-2029845237.html

"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет"

"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет" - РИА Новости, 18.07.2025

"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет"

"Ростех" расширил боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет", ПТРК получил новые боеприпасы, его боекомплект увеличился в четверо,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:05:00+03:00

2025-07-18T08:05:00+03:00

2025-07-18T08:05:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

ростех

высокоточные комплексы

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МОСКВА,18 июл – РИА Новости. "Ростех" расширил боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет", ПТРК получил новые боеприпасы, его боекомплект увеличился в четверо, расширился диапазон типовых целей, сообщила пресс-служба Госкорпорации "Ростех". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" создал решение, которое расширяет боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 "Булат". Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.​ В "Ростехе" добавили, что специалисты "Высокоточных комплексов" смогли обеспечить возможность установки кассеты с четырьмя "Булатами" вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку "Корнета". Как утверждают специалисты, новый боеприпас повышает вариативность применения комплекса – теперь в его типовые цели вошли объекты, для которых мощь стандартной ракеты "Корнета" избыточна. "Булат" уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию, подчеркнули в "Ростехе".

https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ростех, высокоточные комплексы