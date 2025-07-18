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"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет" - РИА Новости, 18.07.2025
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Новое оружие России
 
08:05 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/rostehi-2029845237.html
"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет"
"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет" - РИА Новости, 18.07.2025
"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет"
"Ростех" расширил боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет", ПТРК получил новые боеприпасы, его боекомплект увеличился в четверо,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:05:00+03:00
2025-07-18T08:05:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА,18 июл – РИА Новости. "Ростех" расширил боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет", ПТРК получил новые боеприпасы, его боекомплект увеличился в четверо, расширился диапазон типовых целей, сообщила пресс-служба Госкорпорации "Ростех". "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" создал решение, которое расширяет боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 "Булат". Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.​ В "Ростехе" добавили, что специалисты "Высокоточных комплексов" смогли обеспечить возможность установки кассеты с четырьмя "Булатами" вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку "Корнета". Как утверждают специалисты, новый боеприпас повышает вариативность применения комплекса – теперь в его типовые цели вошли объекты, для которых мощь стандартной ракеты "Корнета" избыточна. "Булат" уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию, подчеркнули в "Ростехе".
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы
"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет"

Противотанковый комплекс "Корнет" получил новые боеприпасы

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет". Архивное фото
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МОСКВА,18 июл – РИА Новости. "Ростех" расширил боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет", ПТРК получил новые боеприпасы, его боекомплект увеличился в четверо, расширился диапазон типовых целей, сообщила пресс-служба Госкорпорации "Ростех".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" создал решение, которое расширяет боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 "Булат". Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.​
В "Ростехе" добавили, что специалисты "Высокоточных комплексов" смогли обеспечить возможность установки кассеты с четырьмя "Булатами" вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку "Корнета". Как утверждают специалисты, новый боеприпас повышает вариативность применения комплекса – теперь в его типовые цели вошли объекты, для которых мощь стандартной ракеты "Корнета" избыточна. "Булат" уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию, подчеркнули в "Ростехе".
Ракета 9М134 Булат - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Высокоточные комплексы" успешно испытали ракету "Булат"
18 февраля, 03:26
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРостехВысокоточные комплексы
 
 
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