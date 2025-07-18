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Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
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23:12 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030078600.html
Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России
Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025
Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России
Никакие новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы или отказаться от достижения целей спецоперации, они бьют бумерангом по Европе, загоняя... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:12:00+03:00
2025-07-18T23:12:00+03:00
в мире
россия
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германия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Никакие новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы или отказаться от достижения целей спецоперации, они бьют бумерангом по Европе, загоняя страны континента в энергетический тупик, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. "Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, количество которых приближается к 30 тысячам, абсолютно бесполезных. Расчет евроястребов на нанесение стратегического поражения России уже провалился. Никакие новые санкционные "пакеты" не заставят нас предать национальные интересы или отказаться от достижения целей специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности границ", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, введение новых санкций - "дорога в никуда", все они бумерангом бьют по Европе, загоняя страны континента в энерготупик. "Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово- экономическому давлению Запада. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году ВВП в России вырос на 4,3%, а в Еврозоне - всего на 0,7%", - отметил Слуцкий. Постпредство РФ при Евросоюзе 20 мая объявляло РИА Новости, что санкции ЕС стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Европейском союзе, и, в частности, стагнации экономики "локомотива" интеграционного объединения: Германии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250717/slutskij-2029759904.html
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в мире, россия, европа, германия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, лдпр, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Германия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР, Евросоюз
Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России

Слуцкий: новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Никакие новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы или отказаться от достижения целей спецоперации, они бьют бумерангом по Европе, загоняя страны континента в энергетический тупик, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Слуцкий рассказал, к чему приведет нападение на Калининградскую область
17 июля, 17:53
"Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, количество которых приближается к 30 тысячам, абсолютно бесполезных. Расчет евроястребов на нанесение стратегического поражения России уже провалился. Никакие новые санкционные "пакеты" не заставят нас предать национальные интересы или отказаться от достижения целей специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности границ", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, введение новых санкций - "дорога в никуда", все они бумерангом бьют по Европе, загоняя страны континента в энерготупик.
"Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово- экономическому давлению Запада. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году ВВП в России вырос на 4,3%, а в Еврозоне - всего на 0,7%", - отметил Слуцкий.
Постпредство РФ при Евросоюзе 20 мая объявляло РИА Новости, что санкции ЕС стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Европейском союзе, и, в частности, стагнации экономики "локомотива" интеграционного объединения: Германии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям
Вчера, 23:00
 
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