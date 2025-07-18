https://ria.ru/20250718/rossiya-2030078600.html

Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России

Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России - РИА Новости, 18.07.2025

Слуцкий прокомментировал введение новых санкций против России

Никакие новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы или отказаться от достижения целей спецоперации, они бьют бумерангом по Европе, загоняя... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:12:00+03:00

2025-07-18T23:12:00+03:00

2025-07-18T23:12:00+03:00

в мире

россия

европа

германия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Никакие новые санкции не заставят Россию предать национальные интересы или отказаться от достижения целей спецоперации, они бьют бумерангом по Европе, загоняя страны континента в энергетический тупик, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. "Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, количество которых приближается к 30 тысячам, абсолютно бесполезных. Расчет евроястребов на нанесение стратегического поражения России уже провалился. Никакие новые санкционные "пакеты" не заставят нас предать национальные интересы или отказаться от достижения целей специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности границ", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, введение новых санкций - "дорога в никуда", все они бумерангом бьют по Европе, загоняя страны континента в энерготупик. "Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово- экономическому давлению Запада. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году ВВП в России вырос на 4,3%, а в Еврозоне - всего на 0,7%", - отметил Слуцкий. Постпредство РФ при Евросоюзе 20 мая объявляло РИА Новости, что санкции ЕС стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Европейском союзе, и, в частности, стагнации экономики "локомотива" интеграционного объединения: Германии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250717/slutskij-2029759904.html

https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html

россия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, германия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, лдпр, евросоюз