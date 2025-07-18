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В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2025
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21:27 18.07.2025 (обновлено: 21:43 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030069895.html
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2025
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса
Урегулирование на Украине невозможно без признания Брюсселем первопричин украинского конфликта и ответственности за его развязывание, говорится в комментарии... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:27:00+03:00
2025-07-18T21:43:00+03:00
россия
в мире
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Урегулирование на Украине невозможно без признания Брюсселем первопричин украинского конфликта и ответственности за его развязывание, говорится в комментарии постпредства России при Евросоюзе, поступившем в распоряжение РИА Новости."В интересах ЕС отказаться от своего конфронтационного курса, бьющего рикошетом по нему самому, и признать существующие реалии и первопричины украинского кризиса, ответственность за развязывание которого лежит на самом Брюсселе", - говорится в документе.Там отмечается, что без этого "жизнеспособного урегулирования конфликта на Украине достичь невозможно".
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россия, в мире, украина, евросоюз
Россия, В мире, Украина, Евросоюз
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса

Постпредство России: урегулирования на Украине не будет без признания ЕС причин

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Урегулирование на Украине невозможно без признания Брюсселем первопричин украинского конфликта и ответственности за его развязывание, говорится в комментарии постпредства России при Евросоюзе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"В интересах ЕС отказаться от своего конфронтационного курса, бьющего рикошетом по нему самому, и признать существующие реалии и первопричины украинского кризиса, ответственность за развязывание которого лежит на самом Брюсселе", - говорится в документе.
Там отмечается, что без этого "жизнеспособного урегулирования конфликта на Украине достичь невозможно".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В постпредстве России прокомментировали ограничения ЕС на российскую нефть
Вчера, 21:41
 
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