https://ria.ru/20250718/rossiya-2030069895.html

В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса

В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2025

В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса

Урегулирование на Украине невозможно без признания Брюсселем первопричин украинского конфликта и ответственности за его развязывание, говорится в комментарии... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:27:00+03:00

2025-07-18T21:27:00+03:00

2025-07-18T21:43:00+03:00

россия

в мире

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be3d4441ce0234946e4c7c078ae7190.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Урегулирование на Украине невозможно без признания Брюсселем первопричин украинского конфликта и ответственности за его развязывание, говорится в комментарии постпредства России при Евросоюзе, поступившем в распоряжение РИА Новости."В интересах ЕС отказаться от своего конфронтационного курса, бьющего рикошетом по нему самому, и признать существующие реалии и первопричины украинского кризиса, ответственность за развязывание которого лежит на самом Брюсселе", - говорится в документе.Там отмечается, что без этого "жизнеспособного урегулирования конфликта на Украине достичь невозможно".

https://ria.ru/20250718/es-2030070797.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, евросоюз