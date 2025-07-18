https://ria.ru/20250718/rossiya-2030069895.html
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2025
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса
Урегулирование на Украине невозможно без признания Брюсселем первопричин украинского конфликта и ответственности за его развязывание, говорится в комментарии... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:27:00+03:00
2025-07-18T21:27:00+03:00
2025-07-18T21:43:00+03:00
россия
в мире
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be3d4441ce0234946e4c7c078ae7190.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Урегулирование на Украине невозможно без признания Брюсселем первопричин украинского конфликта и ответственности за его развязывание, говорится в комментарии постпредства России при Евросоюзе, поступившем в распоряжение РИА Новости."В интересах ЕС отказаться от своего конфронтационного курса, бьющего рикошетом по нему самому, и признать существующие реалии и первопричины украинского кризиса, ответственность за развязывание которого лежит на самом Брюсселе", - говорится в документе.Там отмечается, что без этого "жизнеспособного урегулирования конфликта на Украине достичь невозможно".
https://ria.ru/20250718/es-2030070797.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_203ee3f823391e9d13e199442d5acb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, евросоюз
Россия, В мире, Украина, Евросоюз
В постпредстве России высказались об урегулировании украинского кризиса
Постпредство России: урегулирования на Украине не будет без признания ЕС причин