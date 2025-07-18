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Российские абоненты смогут передавать свой номер госорганам
Российские абоненты смогут передавать свой номер госорганам - РИА Новости, 18.07.2025
Российские абоненты смогут передавать свой номер госорганам
Абоненты в РФ с 1 сентября 2025 года будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:36:00+03:00
2025-07-18T20:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Абоненты в РФ с 1 сентября 2025 года будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов."Правительство Российской Федерации постановляет: … утвердить прилагаемый перечень иных лиц, которым абонент - физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится в постановлении."Перечень иных лиц, которым абонент - физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи: Представители органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей. Представители экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей", - говорится в документе.Госдума в четверг приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы. Они были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.
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в мире, россия, общество
Российские абоненты смогут передавать свой номер госорганам
Российские абоненты с 1 сентября смогут передавать свой номер госорганам
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Абоненты в РФ с 1 сентября 2025 года будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: … утвердить прилагаемый перечень иных лиц, которым абонент - физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится в постановлении.
"Перечень иных лиц, которым абонент - физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи: Представители органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей. Представители экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей", - говорится в документе.
Госдума
в четверг приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы. Они были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.