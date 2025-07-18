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США пока не присоединятся к ограничениям G7 на российскую нефть, пишет AFP - РИА Новости, 18.07.2025
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14:12 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/rossiya-2029950332.html
США пока не присоединятся к ограничениям G7 на российскую нефть, пишет AFP
США пока не присоединятся к ограничениям G7 на российскую нефть, пишет AFP - РИА Новости, 18.07.2025
США пока не присоединятся к ограничениям G7 на российскую нефть, пишет AFP
Страны G7, кроме США, намерены присоединиться к снижению потолка цены на нефть из России, о котором договорились в ЕС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:12:00+03:00
2025-07-18T14:12:00+03:00
в мире
россия
сша
польша
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
g7
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Страны G7, кроме США, намерены присоединиться к снижению потолка цены на нефть из России, о котором договорились в ЕС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов. Ранее агентство Рейтер сообщало, что новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель. "США пока не определились с позицией по новому потолку. Однако другие страны G7 намерены присоединиться к европейскому механизму", - говорится в сообщении агентства. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, сша, польша, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, g7
В мире, Россия, США, Польша, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, G7
США пока не присоединятся к ограничениям G7 на российскую нефть, пишет AFP

AFP: США пока не присоединятся к снижению потолка цены на нефть из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Страны G7, кроме США, намерены присоединиться к снижению потолка цены на нефть из России, о котором договорились в ЕС, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что новый пакет антироссийских санкций ЕС включает снижение потолка цены на нефть из РФ до порядка 47,6 доллара за баррель.
"США пока не определились с позицией по новому потолку. Однако другие страны G7 намерены присоединиться к европейскому механизму", - говорится в сообщении агентства.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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