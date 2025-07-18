https://ria.ru/20250718/rossiya-2029941374.html
На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа
На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа - РИА Новости, 18.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа
Россия еще сильнее укрепит свою переговорную позицию за срок ультиматума президента США Дональда Трампа, пишет издание Advance. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:43:00+03:00
2025-07-18T13:43:00+03:00
2025-07-18T13:43:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
дмитрий песков
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029641395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3c85cdf5a75b083dee388f400c18d25.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия еще сильнее укрепит свою переговорную позицию за срок ультиматума президента США Дональда Трампа, пишет издание Advance."Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует "немедленного" перемирия", — говорится в публикации.Обозреватель предположил, что украинские войска в течение этого срока будет ждать натиск российской армии.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250718/ssha-2029857230.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2029850684.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029641395_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_592880d63e1411db27c3033666f112f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз
На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа
Advance: Россия укрепит свою переговорную позицию за срок ультиматума Трампа