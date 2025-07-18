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На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа

На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа - РИА Новости, 18.07.2025

На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа

Россия еще сильнее укрепит свою переговорную позицию за срок ультиматума президента США Дональда Трампа, пишет издание Advance. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:43:00+03:00

2025-07-18T13:43:00+03:00

2025-07-18T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия еще сильнее укрепит свою переговорную позицию за срок ультиматума президента США Дональда Трампа, пишет издание Advance."Можно ожидать, что Москва продолжит расширять свой контроль над территориями в течение данного ей срока, укрепляя тем самым и свою переговорную позицию на случай, если Вашингтон действительно потребует "немедленного" перемирия", — говорится в публикации.Обозреватель предположил, что украинские войска в течение этого срока будет ждать натиск российской армии.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250718/ssha-2029857230.html

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россия

европа

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в мире, россия, европа, москва, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз