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Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям - РИА Новости, 18.07.2025
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23:00 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям - РИА Новости, 18.07.2025
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям
Россия может денонсировать Конвенцию ООН о признании иностранных арбитражных решений 1958 года, которая санкциями Евросоюза фактически дезавуирована, считает... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:00:00+03:00
2025-07-18T23:00:00+03:00
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брюссель
европа
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия может денонсировать Конвенцию ООН о признании иностранных арбитражных решений 1958 года, которая санкциями Евросоюза фактически дезавуирована, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Совет ЕС в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лиц. "В рамках 18-го пакета санкций Евросоюз вводит очередные антиправовые инициативы: на этот раз - не признавать итоги арбитражных разбирательств с российскими компаниями и физлицами. По задумке чиновников Брюсселя, если российский инвестор выиграет спор в международном инвестиционном арбитраже, но решение будет противоречить санкциям, то такое решение исполняться на территории ЕС не будет", - написал политик в Telegram-канале. По его мнению, России нужно реагировать. "Среди возможных ответных мер - денонсация Конвенции ООН 1958 года, ведь она была лишена своего объекта и цели, а значит - может больше не соответствовать нашим интересам. Нужно тщательно проанализировать все последствия", - подчеркнул он. Косачев отметил, что данная мера 18-го пакета санкций обостряет давнюю европейскую проблему противоречия права ЕС международному праву. "Европейские страны участвуют в Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, которая теперь фактически дезавуирована. Кроме того, это решение де-юре представляет собой нарушение прав человека, а именно является дискриминацией по признаку принадлежности к гражданству и национальности. Наконец, европейцы нанесли колоссальный удар по всей глобальной системе международного арбитража, складывавшейся веками", - написал сенатор. Политик считает, что бизнесу стран мирового большинства стоит задуматься, глядя на весь этот произвол. "Так или иначе Европа становится белым пятном на правовой карте мира, где не действуют международные конвенции. Действуют только свои "правила", на которых предполагается основать новый миропорядок. Не "порядок, основанный на правилах", а миропорядок, основанный на правилах ЕС и НАТО. Это реальная угроза. Евросоюз, как и НАТО, становится все возрастающим вызовом глобальному миропорядку, изначально предназначенному для всех, но у всех на наших глазах украденному", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2030071211.html
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россия, брюссель, европа, константин косачев, евросоюз, оон, нато, в мире
Россия, Брюссель, Европа, Константин Косачев, Евросоюз, ООН, НАТО, В мире
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям

Косачев: Россия может денонсировать Конвенцию ООН о признании решений 1958 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия может денонсировать Конвенцию ООН о признании иностранных арбитражных решений 1958 года, которая санкциями Евросоюза фактически дезавуирована, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Совет ЕС в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лиц.
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"В рамках 18-го пакета санкций Евросоюз вводит очередные антиправовые инициативы: на этот раз - не признавать итоги арбитражных разбирательств с российскими компаниями и физлицами. По задумке чиновников Брюсселя, если российский инвестор выиграет спор в международном инвестиционном арбитраже, но решение будет противоречить санкциям, то такое решение исполняться на территории ЕС не будет", - написал политик в Telegram-канале.
По его мнению, России нужно реагировать. "Среди возможных ответных мер - денонсация Конвенции ООН 1958 года, ведь она была лишена своего объекта и цели, а значит - может больше не соответствовать нашим интересам. Нужно тщательно проанализировать все последствия", - подчеркнул он.
Косачев отметил, что данная мера 18-го пакета санкций обостряет давнюю европейскую проблему противоречия права ЕС международному праву.
"Европейские страны участвуют в Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, которая теперь фактически дезавуирована. Кроме того, это решение де-юре представляет собой нарушение прав человека, а именно является дискриминацией по признаку принадлежности к гражданству и национальности. Наконец, европейцы нанесли колоссальный удар по всей глобальной системе международного арбитража, складывавшейся веками", - написал сенатор.
Политик считает, что бизнесу стран мирового большинства стоит задуматься, глядя на весь этот произвол.
"Так или иначе Европа становится белым пятном на правовой карте мира, где не действуют международные конвенции. Действуют только свои "правила", на которых предполагается основать новый миропорядок. Не "порядок, основанный на правилах", а миропорядок, основанный на правилах ЕС и НАТО. Это реальная угроза. Евросоюз, как и НАТО, становится все возрастающим вызовом глобальному миропорядку, изначально предназначенному для всех, но у всех на наших глазах украденному", - заключил Косачев.
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РоссияБрюссельЕвропаКонстантин КосачевЕвросоюзООННАТОВ мире
 
 
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