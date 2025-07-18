https://ria.ru/20250718/rossija-2030073810.html

Агента СБУ Хрестину переобъявили в розыск в России

Агента СБУ Хрестину переобъявили в розыск в России - РИА Новости, 19.07.2025

Агента СБУ Хрестину переобъявили в розыск в России

Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, передавшая из Варшавы взрывчатку для совершения теракта в отношении экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-18T22:29:00+03:00

2025-07-18T22:29:00+03:00

2025-07-19T00:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, передавшая из Варшавы взрывчатку для совершения теракта в отношении экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве, переобъявлена в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Гражданка Украины Ярослава Хрестина переобъявлена в розыск в России", - сказал собеседник агентства. В апреле 2024 года ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте того же года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля 2024 года арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.

https://ria.ru/20250718/shpionazh-2029849664.html

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