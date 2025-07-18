https://ria.ru/20250718/rossija-2029980395.html

В России за пять лет заместят 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении

В России за пять лет заместят 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении - РИА Новости, 18.07.2025

В России за пять лет заместят 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении

В России предстоит заместить 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении за следующие пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:18:00+03:00

2025-07-18T15:18:00+03:00

2025-07-18T15:18:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В России предстоит заместить 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении за следующие пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За пять лет замещающая кадровая потребность в здравоохранении составляет 809 тысяч человек. Это очень серьезные цифры, с которыми нам с вами надо работать", - сказала Голикова во время Всероссийской конференции "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита". Она рассказала, что уже длительное время в здравоохранении сохраняются такие проблемы, как дисбаланс между профилями и этапами медицинской помощи – есть профицит работников в стационарах и их недостаток в амбулаторном звене. Кроме того, наблюдается и неравномерное распределение кадров между городами и сельской местностью. "Нам нужно по итогам нового нацпроекта... "Продолжительная и активная жизнь" к 2030 году увеличить обеспеченность населения врачами с 42 до 43,5 человек на 10 тысяч населения. И медицинский персонал с 83,3 до 85,1 тоже на 10 тысяч населения", - подчеркнула Голикова.

https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html

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общество, россия, татьяна голикова