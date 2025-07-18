Рейтинг@Mail.ru
Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых" - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/rosmolodezh-2029996970.html
Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых"
Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых" - РИА Новости, 18.07.2025
Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых"
Федеральное агентство по делам молодежи открыла регистрацию на всероссийскую премию молодежных достижений "Время молодых", сообщил глава Росмолодежи Григорий... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:09:00+03:00
2025-07-18T16:09:00+03:00
общество
россия
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917580351_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_03b7dd3f2f75b91474387a8847908ea9.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи открыла регистрацию на всероссийскую премию молодежных достижений "Время молодых", сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Запускаем приём заявок на премию Росмолодёжи "Время молодых". Голосование в этом сезоне снова пройдёт на Госуслугах. Отдать свой голос нельзя за регион, в котором вы прописаны... В этом году в премии определим две молодёжные столицы и два победителя – среди больших и малых городов. Лауреатов объявим в декабре!", - написал Гуров в своем Telegram-канале. В Росмолодежи сообщили, что в этом году появилась номинация "Лидер молодых" для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодёжью и молодёжными организациями. Кандидаты номинируются на участие органами местного самоуправления через регистрацию на сайте, отметили в организации. Кроме того, в рамках премии организаторы выделили шесть индивидуальных и три командных номинации. В число индивидуальных вошли "Рядом с молодёжью: управление молодёжной политикой", "Время профессионалов: технологии работы с молодёжью", "Вклад в будущее: молодёжная политика и воспитательная работа", "Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах", "Ведём за собой/Первые: развитие детских и молодёжных коллективов" и "Министр молодёжи – 2025". Командными номинациями стали "Команда молодёжного центра", "Команда муниципалитета", "Команда предприятия/ведомства". Росмолодежь также традиционно запустила прием заявок на участие в номинации "Молодежная столица России - 2026" для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона. Города, которые одержат победу, получат право на проведение у себя проектов Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, а также информационную, методическую и экспертную поддержку от организации для реализации заявленных проектов. Всероссийская премия молодежных достижений "Время молодых" - общенациональная награда в отрасли молодёжной политики, поощряющая выдающиеся заслуги специалистов отрасли, лидеров молодёжных общественных объединений, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внёсших значительный вклад в развитие молодёжной политики в России. Премия реализуется Росмолодёжью с 2021 года. -0-
https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html
https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917580351_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67dbccfa5690baf47e6f1e41af8519c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых"

Росмолодежь начала прием заявок на премию молодежных достижений "Время молодых"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремия молодежных достижений "Время молодых"
Премия молодежных достижений Время молодых - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премия молодежных достижений "Время молодых". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи открыла регистрацию на всероссийскую премию молодежных достижений "Время молодых", сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«
"Запускаем приём заявок на премию Росмолодёжи "Время молодых". Голосование в этом сезоне снова пройдёт на Госуслугах. Отдать свой голос нельзя за регион, в котором вы прописаны... В этом году в премии определим две молодёжные столицы и два победителя – среди больших и малых городов. Лауреатов объявим в декабре!", - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Мишустин назначил Гурова руководителем Росмолодежи
14 сентября 2024, 20:08
В Росмолодежи сообщили, что в этом году появилась номинация "Лидер молодых" для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодёжью и молодёжными организациями. Кандидаты номинируются на участие органами местного самоуправления через регистрацию на сайте, отметили в организации.
Кроме того, в рамках премии организаторы выделили шесть индивидуальных и три командных номинации. В число индивидуальных вошли "Рядом с молодёжью: управление молодёжной политикой", "Время профессионалов: технологии работы с молодёжью", "Вклад в будущее: молодёжная политика и воспитательная работа", "Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах", "Ведём за собой/Первые: развитие детских и молодёжных коллективов" и "Министр молодёжи – 2025". Командными номинациями стали "Команда молодёжного центра", "Команда муниципалитета", "Команда предприятия/ведомства".
Росмолодежь также традиционно запустила прием заявок на участие в номинации "Молодежная столица России - 2026" для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона. Города, которые одержат победу, получат право на проведение у себя проектов Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, а также информационную, методическую и экспертную поддержку от организации для реализации заявленных проектов.
Всероссийская премия молодежных достижений "Время молодых" - общенациональная награда в отрасли молодёжной политики, поощряющая выдающиеся заслуги специалистов отрасли, лидеров молодёжных общественных объединений, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внёсших значительный вклад в развитие молодёжной политики в России. Премия реализуется Росмолодёжью с 2021 года. -0-
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Росмолодежь представила "Индекс поколения"
12 апреля, 15:48
 
ОбществоРоссияГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала