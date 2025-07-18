https://ria.ru/20250718/rosmolodezh-2029996970.html

Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых"

Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых" - РИА Новости, 18.07.2025

Росмолодежь открыла регистрацию на премию "Время молодых"

Федеральное агентство по делам молодежи открыла регистрацию на всероссийскую премию молодежных достижений "Время молодых", сообщил глава Росмолодежи Григорий... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:09:00+03:00

2025-07-18T16:09:00+03:00

2025-07-18T16:09:00+03:00

общество

россия

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917580351_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_03b7dd3f2f75b91474387a8847908ea9.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи открыла регистрацию на всероссийскую премию молодежных достижений "Время молодых", сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Запускаем приём заявок на премию Росмолодёжи "Время молодых". Голосование в этом сезоне снова пройдёт на Госуслугах. Отдать свой голос нельзя за регион, в котором вы прописаны... В этом году в премии определим две молодёжные столицы и два победителя – среди больших и малых городов. Лауреатов объявим в декабре!", - написал Гуров в своем Telegram-канале. В Росмолодежи сообщили, что в этом году появилась номинация "Лидер молодых" для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодёжью и молодёжными организациями. Кандидаты номинируются на участие органами местного самоуправления через регистрацию на сайте, отметили в организации. Кроме того, в рамках премии организаторы выделили шесть индивидуальных и три командных номинации. В число индивидуальных вошли "Рядом с молодёжью: управление молодёжной политикой", "Время профессионалов: технологии работы с молодёжью", "Вклад в будущее: молодёжная политика и воспитательная работа", "Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах", "Ведём за собой/Первые: развитие детских и молодёжных коллективов" и "Министр молодёжи – 2025". Командными номинациями стали "Команда молодёжного центра", "Команда муниципалитета", "Команда предприятия/ведомства". Росмолодежь также традиционно запустила прием заявок на участие в номинации "Молодежная столица России - 2026" для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона. Города, которые одержат победу, получат право на проведение у себя проектов Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, а также информационную, методическую и экспертную поддержку от организации для реализации заявленных проектов. Всероссийская премия молодежных достижений "Время молодых" - общенациональная награда в отрасли молодёжной политики, поощряющая выдающиеся заслуги специалистов отрасли, лидеров молодёжных общественных объединений, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внёсших значительный вклад в развитие молодёжной политики в России. Премия реализуется Росмолодёжью с 2021 года. -0-

https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html

https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)