https://ria.ru/20250718/rogov-2029841925.html

Рогов заявил, что за ликвидацией полковника СБУ стоит Зеленский

Рогов заявил, что за ликвидацией полковника СБУ стоит Зеленский - РИА Новости, 18.07.2025

Рогов заявил, что за ликвидацией полковника СБУ стоит Зеленский

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T07:02:00+03:00

2025-07-18T07:02:00+03:00

2025-07-18T07:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что за ликвидацией полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича стоит Владимир Зеленский и британские спецслужбы. Полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован в Киеве 10 июля. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий. Позже главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации Воронича, убили на Украине при задержании. "Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ. Поэтому убийство Воронича – это однозначно скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб, чтобы американцы не усилили свои позиции контролем за СБУ. Британское участие в этом убийстве объясняет молчание официального Баку", - сказал Рогов. По его словам, убийство Воронича произошло за несколько дней до визита в Киев спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. "Показательно, что убийц Воронича ликвидировали, чтобы спрятать концы в воду. Зеленский зачистил возможных кандидатов на главу СБУ, чтобы не отдать американцам контроль за этой спецслужбой", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250717/rogov-2029818770.html

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