https://ria.ru/20250718/robot-2030004577.html

Китайская компания представила первого в мире робота-гуманоида

Китайская компания представила первого в мире робота-гуманоида - РИА Новости, 18.07.2025

Китайская компания представила первого в мире робота-гуманоида

Китайская технологическая компания UBTech Robotics представила первого в мире гуманоидного робота Walker S2, который может самостоятельно заменить себе батарею, РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:29:00+03:00

2025-07-18T16:29:00+03:00

2025-07-18T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Китайская технологическая компания UBTech Robotics представила первого в мире гуманоидного робота Walker S2, который может самостоятельно заменить себе батарею, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) в пятницу. "Компания UBTech заявила, что разработала нового гуманоидного робота Walker S2… который может заменять собственные батареи… В теории, он может без остановки работать 24 часа в сутки без помощи человека", - пишет издание. В коротком ролике UBTech, которое публикует SCMP, гуманоидный робот человеческого роста подходит к зарядной станции и самостоятельно вынимает из своей спины батарею, после чего меняет ее на новую и уходит. В названии видео говорится, что это первый подобный робот в мире, который способен на такое. Сфера робототехники, в частности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае в последние годы. В январе UBTech Robotics объявила о планах до конца года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для предприятий. Тогда же китайские СМИ известили об открытии в Шанхае первой в КНР базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов. Гендиректор крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group У Юнмин в сентябре 2024 года сказал, что в будущем в каждой семье будет несколько роботов, а управляемый ИИ "цифровой мир" повысит производительность труда на планете. Компания UBTech была основана в 2012 году. Она стала одним из крупнейших игроков на рынке робототехники в Китае. В октябре 2024 года организация запустила производство промышленных роботов-гуманоидов Walker S1.

https://ria.ru/20250717/tomsk-2029168319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первый в мире гуманоидный робот, который может сам заменить себе батарею Китайская компания UBTech Robotics представила первого в мире гуманоидного робота, который может сам заменить себе батарею, передает SCMP 2025-07-18T16:29 true PT0M59S