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Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс

Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс - РИА Новости, 18.07.2025

Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс

Первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:30:00+03:00

2025-07-18T15:30:00+03:00

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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 18 июл — РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Борт с загрузкой примерно 95 процентов — заняты 175 из 183 кресел — вылетел из аэропорта Шереметьево. Время в пути составило около четырех часов.Самолеты "Аэрофлота" будут летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два, с 8 августа — три. Стоимость билетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.Также из Геленджика в Москву вылетел первый после трехлетнего перерыва борт со 166 пассажирами. Он совершит посадку в "Шереметьево". На минувшей неделе Росавиация сообщила, что аэропорт курорта возобновляет работу. Специалисты ведомства и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты в Геленджик безопасны. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск.С 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России. Остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.В мае 2024-го возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

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Самолет из Москвы, севший в аэропорту Геленджика Видео корреспондента РИА Новости с самолетом рейсом из Москвы, только что севшим в аэропорту Геленджика . 2025-07-18T15:30 true PT0M10S

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