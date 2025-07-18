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Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс - РИА Новости, 18.07.2025
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15:30 18.07.2025 (обновлено: 17:27 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/reys-2029985029.html
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс - РИА Новости, 18.07.2025
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс
Первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 18 июл — РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Борт с загрузкой примерно 95 процентов — заняты 175 из 183 кресел — вылетел из аэропорта Шереметьево. Время в пути составило около четырех часов.Самолеты "Аэрофлота" будут летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два, с 8 августа — три. Стоимость билетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.Также из Геленджика в Москву вылетел первый после трехлетнего перерыва борт со 166 пассажирами. Он совершит посадку в "Шереметьево". На минувшей неделе Росавиация сообщила, что аэропорт курорта возобновляет работу. Специалисты ведомства и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты в Геленджик безопасны. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск.С 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России. Остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.В мае 2024-го возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html
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Самолет из Москвы, севший в аэропорту Геленджика
Видео корреспондента РИА Новости с самолетом рейсом из Москвы, только что севшим в аэропорту Геленджика .
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геленджик, россия, анапа, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, краснодар, элиста, ростов-на-дону, белгород, симферополь
Геленджик, Россия, Анапа, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Краснодар, Элиста, Ростов-на-Дону, Белгород, Симферополь
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс

В Геленджике приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы

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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 18 июл — РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Борт с загрузкой примерно 95 процентов — заняты 175 из 183 кресел — вылетел из аэропорта Шереметьево. Время в пути составило около четырех часов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот", совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика
Самолет авиакомпании Аэрофлот, совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика
Самолеты "Аэрофлота" будут летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два, с 8 августа — три. Стоимость билетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.
Также из Геленджика в Москву вылетел первый после трехлетнего перерыва борт со 166 пассажирами. Он совершит посадку в "Шереметьево".
На минувшей неделе Росавиация сообщила, что аэропорт курорта возобновляет работу. Специалисты ведомства и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты в Геленджик безопасны. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск.
С 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России. Остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.
В мае 2024-го возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.
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