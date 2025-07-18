https://ria.ru/20250718/reys-2029985029.html
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс - РИА Новости, 18.07.2025
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс
Первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:30:00+03:00
2025-07-18T15:30:00+03:00
2025-07-18T17:27:00+03:00
геленджик
россия
анапа
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029989098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dce07552944d883129d2a947fb62c2b5.jpg
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 18 июл — РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Борт с загрузкой примерно 95 процентов — заняты 175 из 183 кресел — вылетел из аэропорта Шереметьево. Время в пути составило около четырех часов.Самолеты "Аэрофлота" будут летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа — два, с 8 августа — три. Стоимость билетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.Также из Геленджика в Москву вылетел первый после трехлетнего перерыва борт со 166 пассажирами. Он совершит посадку в "Шереметьево". На минувшей неделе Росавиация сообщила, что аэропорт курорта возобновляет работу. Специалисты ведомства и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты в Геленджик безопасны. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск.С 24 февраля 2022 года действует режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России. Остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.В мае 2024-го возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025-го он обслужил около 29 тысяч пассажиров. Всего за это время выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html
геленджик
россия
анапа
краснодар
элиста
ростов-на-дону
белгород
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029989098_184:0:1624:1080_1920x0_80_0_0_17262b158c9451acb465f884494f1a34.jpg
Самолет из Москвы, севший в аэропорту Геленджика
Видео корреспондента РИА Новости с самолетом рейсом из Москвы, только что севшим в аэропорту Геленджика .
2025-07-18T15:30
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, россия, анапа, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, краснодар, элиста, ростов-на-дону, белгород, симферополь
Геленджик, Россия, Анапа, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Краснодар, Элиста, Ростов-на-Дону, Белгород, Симферополь
Аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс
В Геленджике приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы