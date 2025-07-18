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Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва

Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва - РИА Новости, 18.07.2025

Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва

Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва с загрузкой около 95%, заняты 175 из 183 кресел, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:36:00+03:00

2025-07-18T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после трехлетнего перерыва с загрузкой около 95%, заняты 175 из 183 кресел, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути - около четырех часов.Компания будет летать в Геленджик один раз в день, с 1 августа - два раза в сутки, с 8 августа - три раза в сутки. Стоимость авиабилетов на первый рейс начиналась от 17,8 тысячи рублей.Ранее, в июле, Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 мск до 20.00 мск.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") 28 мая из аэропорта Жуковский.

https://ria.ru/20250718/mts-2029869199.html

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москва, геленджик, аэрофлот, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)