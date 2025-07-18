https://ria.ru/20250718/rets-2029965466.html

Российские компании покоряют мировые рынки под брендом "Сделано в России"

Российские компании покоряют мировые рынки под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 18.07.2025

Российские компании покоряют мировые рынки под брендом "Сделано в России"

Отечественные производители – от старейших фабрик с богатым культурным наследием до инновационных высокотехнологичных предприятий – успешно находят своих... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:49:00+03:00

2025-07-18T14:49:00+03:00

2025-07-18T14:49:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

экспорт

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Отечественные производители – от старейших фабрик с богатым культурным наследием до инновационных высокотехнологичных предприятий – успешно находят своих потребителей по всему миру благодаря комплексной поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) и растущему признанию национального бренда "Сделано в России", компании не только преодолевают внешнеэкономические барьеры, но и наращивают свое присутствие на ключевых рынках, сообщает центр."Истории успеха Императорского фарфорового завода, открывшего свой первый фирменный бутик в Стамбуле, Великолукского кабельного завода, поставляющего уникальные огнестойкие кабели, пчеловодческого хозяйства "Дары Салаира" с его органическим алтайским медом, и новгородского бренда детской одежды bodo, расширяющего свое присутствие в ЕАЭС, ярко демонстрируют, как качество, инновации и государственная поддержка способствуют укреплению позиций российских товаров и услуг на международной арене, формируя новый, позитивный имидж страны", - говорится в сообщении.В Стамбуле открылся первый фирменный магазин Императорского фарфорового завода (ИФЗ) — старейшего фарфорового предприятия России, основанного в 1744 году императрицей Елизаветой Петровной. Проект реализован при поддержке представительства Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) в Турции. "Ранее наша продукция уже была представлена на турецком рынке, но не в отдельных бутиках, а в виде корнеров в мультибрендовых магазинах. Мы рассчитываем, что первый фирменный партнерский магазин ИФЗ позволит по-новому рассказать любителям фарфора о нашей продукции и станет драйвером роста экспорта в страну. Данный рынок для нас очень перспективный", — рассказала генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич.Императорский фарфоровый завод — обладатель сертификата "Сделано в России" от РЭЦ и участник программы продвижения за рубежом под национальным брендом.Представительство РЭЦ оказывает постоянную поддержку ИФЗ при развитии продаж на рынке Турции. В процессе подготовки к запуску бутика команда РЭЦ оказывала информационную поддержку и содействие в привлечении внимания со стороны деловой аудитории, сегмента HoReCa и государственных структур.Великолукский кабельный завод (ООО "ВЛКЗ"), расположенный в Псковской области, является стабильным и активно развивающимся производителем кабельно-проводниковой продукции, работающим на рынке более 20 лет. В 2023 году завод провел глубокую модернизацию, оснастив производство новым оборудованием, что позволило расширить номенклатуру до более чем 2000 марок и типоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Предприятие успешно прошло сертификацию "Сделано в России" по направлению "Уникальность" на полезную модель, объединившую новейшие разработки в области компаундов, и получило подтверждающей документ от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Этот продукт обладает широкой областью применения благодаря своим характеристикам: высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, морозостойкостью и негорючестью при групповой прокладке. Гибкость кабеля достигается за счет применения медной токопроводящей жилы 6 класса гибкости. Благодаря этим характеристикам кабель востребован в таких отраслях, как электроэнергетика, строительство, производство и ремонт автомобильной и спецтехники, а также в изготовлении сварочного оборудования, шкафов управления, автоматики и осветительных систем.Экспортная деятельность ООО "ВЛКЗ" стартовала в 2013 году. Сегодня предприятие стабильно поставляет продукцию в Беларусь и Казахстан. Одним из ключевых конкурентных преимуществ завода является использование компонентов российского производства, что обеспечивает бесперебойность поставок и позволяет снизить затраты до 69% по сравнению с европейскими аналогами."Наш успех на экспортных рынках базируется на уникальности продукции, гибкости в подходе к клиентам и ориентации на их потребности. Мы активно развиваем сотрудничество с Российским экспортным центром и в 2025 году начали использовать цифровую платформу "Мой экспорт" для оптимизации внешнеэкономической деятельности, в том числе для поиска зарубежных партнеров", — рассказал заместитель генерального директора Юрий Власюк.В планах завода — расширение географии экспорта, включая выход на рынки Узбекистана и Таджикистана, с которыми уже ведутся переговоры.Пчеловодческое хозяйство ИП Иванова Геннадия Евгеньевича из села Тогул Тогульского района Алтайского края стало обладателем сертификата национального бренда "Сделано в России" по направлению "Органическое происхождение" за продукцию — натуральный мед, известный потребителям под брендом "Дары Салаира".Хозяйство существует более 20 лет и обеспечивает жителей Сибири, Дальнего Востока и Камчатки высококачественным медом из заповедной тайги Алтая. Основные пасеки расположены на территории национального парка Салаир — особо охраняемой природной зоны с уникальным биотопом и реликтовыми растениями, сохранившимися с доледникового периода.Продукция компании отличается экологической чистотой и уникальностью сортов: дягилевый мед, сибирская липа и таежный мед с рекордной диастазной активностью (25–40+ ед. Готе*). Дягилевый мед ценится гурманами за сложный вкус и уникальные лечебные свойства, сравнимые с известным медом манука. Мед сибирской липы — это редкий продукт, собранный пчелами с древних лип, растущих в нетронутых лесах Салаира. Таежный мед — "золото" тайги, продукт отличается высокой биологической активностью.В настоящий момент ИП Иванов готовится к регистрации в системе Cifer для экспорта в Китай и планирует расширять поставки на международные рынки, включая Южную Корею, Германию, Сербию, Саудовскую Аравию и Индию. Несмотря на высокую конкуренцию, представители компании уверены, что смогут эффективно донести ценность и уникальность своего продукта зарубежным потребителям."Государственная поддержка и такие инструменты, как сертификат "Сделано в России", позволяют малому бизнесу смело шагать за рубеж. Мы видим в экспорте не только возможность заработать, но и шанс рассказать миру о по-настоящему уникальных продуктах нашей земли — таких, как дягилевый мед из тайги Алтая", — отмечает руководитель пчеловодческого хозяйства Геннадий Иванов.Сертификат "Сделано в России" открывает для компании новые возможности участия в международных мероприятиях, выход на B2B-площадки и размещение продукции в демонстрационных павильонах Российского экспортного центра. По мнению Геннадия Иванова, знак "птичка" повышает доверие к продукции и привлекает внимание закупщиков, дистрибьюторов и сегмента HoReCa на зарубежных рынках.Компания продолжает активно использовать услуги Российского экспортного центра, в частности, представленные на платформе "Мой экспорт", участвует в обучающих мероприятиях и консультациях. Как результат — сейчас идет подготовка к заключению первых экспортных контрактов. В планах — в течение пяти лет выйти на рынки не менее десяти стран с годовым объемом экспорта около 500 тонн натурального меда.Новгородский бренд детской одежды bodo, обладатель сертификата "Сделано в России" и победитель в конкурсе "Экспортер года — 2024", планирует создать приложение для онлайн-покупок, так как это современный и эффективный инструмент для взаимодействия с аудиторией. Уже сегодня продукция компании пользуется популярностью в странах ЕАЭС — при поддержке РЭЦ и Новгородского центра поддержки экспорта.bodo — динамично развивающийся бренд, основанный в 2009 году в городе Боровичи — втором по численности населенном пункте Новгородской области. Основатели компании — Надежда и Вячеслав Русаковы. Новый импульс проект получил в 2015 году, когда Надежда, став мамой во второй раз, задумалась о создании качественной и комфортной детской одежды."Более 15 лет назад мы рискнули и выкупили швейный цех, чтобы начать собственное производство. Вскоре выяснилось, что вместо качественных швейных машин мы получили груду металлолома. Начали с нуля, меняли всё. Цех мы приобрели вместе с командой, и часть этих сотрудников работает с нами до сих пор", — рассказала Надежда Русакова.Сегодня в ассортименте бренда представлены брюки и шорты, свитшоты и толстовки, футболки, майки и топы, костюмы, верхняя одежда на все сезоны, а также широкий выбор головных уборов и аксессуаров. Все изделия bodo легко сочетаются между собой, позволяя создавать как повседневные, так и праздничные образы — с учетом вкуса и свободы выбора самого ребенка.Компания начала экспортную деятельность в 2020 году — с участия в международной выставке CJF — ДЕТСКАЯ МОДА в Москве при поддержке РЭЦ. Тогда же были заключены первые контракты и организованы поставки в Казахстан, где у бренда с тех пор сформировалось активное сообщество постоянных покупателей.Позже bodo расширил географию присутствия в странах ЕАЭС. Сегодня одежду новгородского производства можно приобрести в магазинах Беларуси, Киргизии и Казахстана, а также заказать через маркетплейсы Wildberries и Ozon — в том числе в Узбекистане, Таджикистане и Армении.Для дальнейшего выхода на зарубежные рынки компания активно пользуется возможностями цифровой платформы "Мой экспорт", которая помогает подбирать подходящие международные маркетплейсы и находить целевые рынки."Благодаря поддержке РЭЦ наш бренд заключил большое количество экспортных контрактов с розничными магазинами и крупными сетевыми ритейлерами. Мы также на постоянной основе сотрудничаем с Новгородским центром поддержки экспорта. Его специалисты информируют нас о новых возможностях, помогают в поиске партнеров, приглашают на обучающие мероприятия и вебинары", — уточняют в компании.Для повышения узнаваемости за рубежом производитель планирует активно использовать возможности программы продвижения национального бренда "Сделано в России", под эгидой которого ежегодно проходят десятки зарубежных выставок, бизнес-миссий и ярмарок."Раньше при самостоятельном поиске зарубежных партнеров мы сталкивались с определенным недоверием к новому бренду, особенно при первом заказе. Возникали вопросы по оплате, сертификации. Получение сертификата "Сделано в России" дает нам новые возможности: укрепляет доверие, расширяет участие в государственных мерах поддержки и повышает наш статус на конкурентном рынке детской одежды", — подчеркнула Русакова.РЭЦ напомнил, что знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250715/rets-2029221694.html

https://ria.ru/20250714/pavilon-2029024467.html

https://ria.ru/20250714/kompanii-2028971528.html

https://ria.ru/20250714/brendy-2028970230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт