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Патриарх Кирилл сравнил монашеское служение с подвигом защиты Родины - РИА Новости, 18.07.2025
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Религия
 
18:23 18.07.2025 (обновлено: 18:54 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/religiya-2030039428.html
Патриарх Кирилл сравнил монашеское служение с подвигом защиты Родины
Патриарх Кирилл сравнил монашеское служение с подвигом защиты Родины - РИА Новости, 18.07.2025
Патриарх Кирилл сравнил монашеское служение с подвигом защиты Родины
Отречение от себя характерно и для монашеского служения, и для защиты Родины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:23:00+03:00
2025-07-18T18:54:00+03:00
религия
сергий радонежский
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отречение от себя характерно и для монашеского служения, и для защиты Родины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Троице-Сергиевой лавре. В Русской православной церкви 18 июля - день памяти (обретения мощей) преподобного Сергия Радонежского – основателя Троице-Сергиевой лавры. "Как много общего между подвигом защиты Отечества и подвигом иноческого служения! И там, и там — отречение от самого себя. Нельзя не отречься от себя, от своих желаний, человеческих стремлений, если ты вступаешь на путь иноческого служения, тем более на путь служения архиерейского. Ничто не должно быть для себя — только во благо Церкви! А все, что для себя, — во вред душе, в погибель. Только этим и может быть оправдано и высокое положение архипастырей, и их определенное материальное состояние — в случае, если всё это служит делу Божиему", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что особенно в стенах Троице-Сергиевой лавры епископат Русской церкви должен осознавать свою ответственность за судьбу страны и за народ. Также он призвал духовенство и мирян спросить самих себя: "А так ли я живу, так ли я молюсь, так ли я тружусь, продолжаю ли я, хотя бы в какой-то степени, подвиги святых отцов наших, в земле Русской просиявших, святых угодников Божиих?" "Да помогает всем нам Господь нести свой жизненный крест достойно, помнить всегда о благе Церкви и о благе Отечества нашего, молиться всегда не только за себя и ближних, но и за власти, воинство, народ наш и Церковь нашу. И тогда не нашей силой, а силой тех, к кому обращаем мы свои молитвы, Господь прострет Свое благословение и над властями, и над воинством, и над Отечеством, и над народом нашим, и, конечно, над сей святой обителью и ее насельниками", - заключил предстоятель Русской православной церкви.
https://ria.ru/20250615/religiya-2022966223.html
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сергий радонежский, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл сравнил монашеское служение с подвигом защиты Родины

Патриарх Кирилл: отречение от себя характерно для монашества и для защиты Родины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает праздничную литургию на помосте перед Успенским собором в Троицко-Сергиевой лавре в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 18 июля 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает праздничную литургию на помосте перед Успенским собором в Троицко-Сергиевой лавре в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 18 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает праздничную литургию на помосте перед Успенским собором в Троицко-Сергиевой лавре в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 18 июля 2025
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отречение от себя характерно и для монашеского служения, и для защиты Родины, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Троице-Сергиевой лавре.
В Русской православной церкви 18 июля - день памяти (обретения мощей) преподобного Сергия Радонежского – основателя Троице-Сергиевой лавры.
"Как много общего между подвигом защиты Отечества и подвигом иноческого служения! И там, и там — отречение от самого себя. Нельзя не отречься от себя, от своих желаний, человеческих стремлений, если ты вступаешь на путь иноческого служения, тем более на путь служения архиерейского. Ничто не должно быть для себя — только во благо Церкви! А все, что для себя, — во вред душе, в погибель. Только этим и может быть оправдано и высокое положение архипастырей, и их определенное материальное состояние — в случае, если всё это служит делу Божиему", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что особенно в стенах Троице-Сергиевой лавры епископат Русской церкви должен осознавать свою ответственность за судьбу страны и за народ. Также он призвал духовенство и мирян спросить самих себя: "А так ли я живу, так ли я молюсь, так ли я тружусь, продолжаю ли я, хотя бы в какой-то степени, подвиги святых отцов наших, в земле Русской просиявших, святых угодников Божиих?"
"Да помогает всем нам Господь нести свой жизненный крест достойно, помнить всегда о благе Церкви и о благе Отечества нашего, молиться всегда не только за себя и ближних, но и за власти, воинство, народ наш и Церковь нашу. И тогда не нашей силой, а силой тех, к кому обращаем мы свои молитвы, Господь прострет Свое благословение и над властями, и над воинством, и над Отечеством, и над народом нашим, и, конечно, над сей святой обителью и ее насельниками", - заключил предстоятель Русской православной церкви.
Святейший Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Патриарх Кирилл высказался о состоянии Вооруженных сил России
15 июня, 15:25
 
РелигияСергий РадонежскийРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
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