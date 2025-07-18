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В Воронежской области рассказали о состоянии ребенка, сбитого чиновником

В Воронежской области рассказали о состоянии ребенка, сбитого чиновником - РИА Новости, 18.07.2025

В Воронежской области рассказали о состоянии ребенка, сбитого чиновником

Ребенок, которого сбил заместитель главы администрации города Семилуки Воронежской области Геннадий Чуркин, находится на амбулаторном лечении, сообщили РИА... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:02:00+03:00

2025-07-18T22:02:00+03:00

2025-07-18T22:02:00+03:00

происшествия

семилуки

воронежская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

kia rio

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ТУЛА, 18 июл – РИА Новости. Ребенок, которого сбил заместитель главы администрации города Семилуки Воронежской области Геннадий Чуркин, находится на амбулаторном лечении, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Ранее УМВД РФ по Воронежской области сообщало РИА Новости, что 15 июля 54-летний водитель Kia Cerato допустил наезд на ребенка 2018 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в Семилуках. Информированный источник рассказал, что за рулем автомобиля был замглавы администрации города Семилуки Геннадий Чуркин. В администрации города эту информацию РИА Новости подтвердили. "Ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь в медучреждении, госпитализация не требовалась, направлен на амбулаторное лечение", - рассказали агентству в пресс-службе минздрава Воронежской области.

https://ria.ru/20250624/prokuatura-2024994092.html

семилуки

воронежская область

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происшествия, семилуки, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio