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Российские военные уничтожили позицию ВСУ на Часовоярском направлении

Российские военные уничтожили позицию ВСУ на Часовоярском направлении - РИА Новости, 18.07.2025

Российские военные уничтожили позицию ВСУ на Часовоярском направлении

Подразделение ударных БПЛА добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняя задачи в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:04:00+03:00

2025-07-18T16:04:00+03:00

2025-07-18T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняя задачи в интересах группировки войск "Юг" на Часовоярском направлении, вскрыли и уничтожили укрепленные позиции ВСУ, рассказал журналистам командир роты БПЛА с позывным "Блогер" По его словам, на Часовоярском направлении расчеты БПЛА добровольческой бригады "Невский" в составе Южной группировки войск "продолжают успешно поддерживать продвижение штурмовых групп". "На одном из участков лесополосы, удерживаемом ВСУ, операторы БПЛА обнаружили и вскрыли очередной укрепленный пункт врага, блиндажи и окопную систему. После огневого поражения сопротивление ВСУ на данной позиции было прекращено", - сказал "Блогер".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины