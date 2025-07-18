https://ria.ru/20250718/raschet-2029995089.html
Российские военные уничтожили позицию ВСУ на Часовоярском направлении
Российские военные уничтожили позицию ВСУ на Часовоярском направлении - РИА Новости, 18.07.2025
Российские военные уничтожили позицию ВСУ на Часовоярском направлении
Подразделение ударных БПЛА добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняя задачи в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:04:00+03:00
2025-07-18T16:04:00+03:00
2025-07-18T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020290070_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_ecbe74821c251a3bd7dc708450e100d0.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняя задачи в интересах группировки войск "Юг" на Часовоярском направлении, вскрыли и уничтожили укрепленные позиции ВСУ, рассказал журналистам командир роты БПЛА с позывным "Блогер" По его словам, на Часовоярском направлении расчеты БПЛА добровольческой бригады "Невский" в составе Южной группировки войск "продолжают успешно поддерживать продвижение штурмовых групп". "На одном из участков лесополосы, удерживаемом ВСУ, операторы БПЛА обнаружили и вскрыли очередной укрепленный пункт врага, блиндажи и окопную систему. После огневого поражения сопротивление ВСУ на данной позиции было прекращено", - сказал "Блогер".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020290070_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_032996b6dcf2b1340d27bdf2073f0d07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили позицию ВСУ на Часовоярском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил укрепленную позицию ВСУ на Часовоярском направлении