https://ria.ru/20250718/raketa-2030082872.html
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами - РИА Новости, 18.07.2025
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:58:00+03:00
2025-07-18T23:58:00+03:00
2025-07-18T23:58:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1065bbe6197d770208b21d6a03b67.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Как убедился корреспондент РИА Новости, сирены воздушной тревоги сработали, в том числе, и в Тель-Авиве. Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250718/armiya-2029931982.html
израиль
йемен
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08101dcc6d5f8a78a53ce7eb0b9b7ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами
ЦАХАЛ заявила, что Израиль перехватил ракету, запущенную йеменскими хуситами