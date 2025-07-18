https://ria.ru/20250718/raketa-2030082872.html

В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами

В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами - РИА Новости, 18.07.2025

В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:58:00+03:00

2025-07-18T23:58:00+03:00

2025-07-18T23:58:00+03:00

в мире

израиль

йемен

тель-авив

ансар алла

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги. "После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Как убедился корреспондент РИА Новости, сирены воздушной тревоги сработали, в том числе, и в Тель-Авиве. Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250718/armiya-2029931982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла