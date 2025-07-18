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В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами - РИА Новости, 18.07.2025
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23:58 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/raketa-2030082872.html
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами - РИА Новости, 18.07.2025
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:58:00+03:00
2025-07-18T23:58:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
ансар алла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги. &quot;После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом&quot;, - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Как убедился корреспондент РИА Новости, сирены воздушной тревоги сработали, в том числе, и в Тель-Авиве. Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250718/armiya-2029931982.html
израиль
йемен
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной хуситами

ЦАХАЛ заявила, что Израиль перехватил ракету, запущенную йеменскими хуситами

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля
Работа ПВО Израиля - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о перехвате ракеты, запущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), перед этим в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги.
«

"После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как убедился корреспондент РИА Новости, сирены воздушной тревоги сработали, в том числе, и в Тель-Авиве.
Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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В миреИзраильЙеменТель-АвивАнсар Алла
 
 
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