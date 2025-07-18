https://ria.ru/20250718/pvo-2029852679.html

ПВО ночью сбила 11 дронов над пятью округами Подмосковья

ПВО ночью сбила 11 дронов над пятью округами Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2025

ПВО ночью сбила 11 дронов над пятью округами Подмосковья

Противовоздушная оборона ночью сбила 11 дронов над пятью подмосковными округами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:12:00+03:00

2025-07-18T09:12:00+03:00

2025-07-18T11:16:00+03:00

московская область (подмосковье)

солнечногорск

домодедово (аэропорт)

красногорск

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона ночью сбила 11 дронов над пятью подмосковными округами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Сегодня ночью Подмосковье подверглось атаке вражеских беспилотников", — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.ПВО уничтожила 11 беспилотников над Домодедово, Красногорском, Солнечногорском, Сергиевым Посадом и Можайском. При этом большую часть БПЛА ликвидировали на подлете. Воробьев также заявил об отсутствии серьезных последствий. Никто из жителей не пострадал. Губернатор добавил, что в коттеджном поселке "Рязанцы" Сергиево-Посадского городского округа, а также в населенном пункте Марьино в Солнечногорске повреждены частные дома. На местах работают все службы. Жителям, понесшим имущественные потери, окажут поддержку, отметил Воробьев.

https://ria.ru/20250712/pechi-2028721379.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

красногорск

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московская область (подмосковье), солнечногорск, домодедово (аэропорт), красногорск