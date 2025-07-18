https://ria.ru/20250718/putin-2029954549.html

Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области

Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 18.07.2025

Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области

Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:25:00+03:00

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2025-07-18T14:31:00+03:00

владимирская область

россия

владимир путин

александр авдеев (дипломат)

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. В пятницу президент принял в Кремле губернатора Владимирской области Александра Авдеева. "Уровень ДТП большой очень в целом по области", - обратил внимание Путин во время беседы с главой региона.

https://ria.ru/20250716/dtp-2029468285.html

владимирская область

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владимирская область, россия, владимир путин, александр авдеев (дипломат), общество