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Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 18.07.2025
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14:25 18.07.2025 (обновлено: 14:31 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/putin-2029954549.html
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 18.07.2025
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:25:00+03:00
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владимирская область
россия
владимир путин
александр авдеев (дипломат)
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. В пятницу президент принял в Кремле губернатора Владимирской области Александра Авдеева. "Уровень ДТП большой очень в целом по области", - обратил внимание Путин во время беседы с главой региона.
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владимирская область, россия, владимир путин, александр авдеев (дипломат), общество
Владимирская область, Россия, Владимир Путин, Александр Авдеев (дипломат), Общество
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области

Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время встречи
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области.
В пятницу президент принял в Кремле губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
"Уровень ДТП большой очень в целом по области", - обратил внимание Путин во время беседы с главой региона.
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Владимирская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Авдеев (дипломат)Общество
 
 
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