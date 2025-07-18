https://ria.ru/20250718/putin-2029954549.html
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области - РИА Новости, 18.07.2025
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:25:00+03:00
2025-07-18T14:25:00+03:00
2025-07-18T14:31:00+03:00
владимирская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. В пятницу президент принял в Кремле губернатора Владимирской области Александра Авдеева. "Уровень ДТП большой очень в целом по области", - обратил внимание Путин во время беседы с главой региона.
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владимирская область, россия, владимир путин, александр авдеев (дипломат), общество
Владимирская область, Россия, Владимир Путин, Александр Авдеев (дипломат), Общество
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП во Владимирской области
Путин обратил внимание на высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области