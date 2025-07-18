https://ria.ru/20250718/putin-2029917980.html

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 18.07.2025

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Ближе к вечеру у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, Кремль будет информировать, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:48:00+03:00

2025-07-18T12:48:00+03:00

2025-07-18T12:48:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ближе к вечеру у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, Кремль будет информировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ближе к вечеру запланирован международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250718/putin-2029867869.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин