https://ria.ru/20250718/putin-2029917980.html
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина - РИА Новости, 18.07.2025
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Ближе к вечеру у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, Кремль будет информировать, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:48:00+03:00
2025-07-18T12:48:00+03:00
2025-07-18T12:48:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ближе к вечеру у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, Кремль будет информировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ближе к вечеру запланирован международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250718/putin-2029867869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Песков: к вечеру у Путина запланирован международный телефонный разговор