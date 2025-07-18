Рейтинг@Mail.ru
Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/putin-2029841243.html
Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины
Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины - РИА Новости, 18.07.2025
Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины
Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:35:00+03:00
2025-07-18T06:35:00+03:00
общество
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.В тексте сказано, что решение о проведении проверки принимается теперь не только руководителем (начальником) уполномоченного территориального орган, но и его заместителем.Пункт 18 будет изложен в новой редакции, согласно которой, заключение, подготовленное должностным лицом МВД России или уполномоченного территориального органа подлежит согласованию с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне.Указ о проверке россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, но продолжающих реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные для граждан Украины, вступил в силу в июле 2023 года. Согласно его положениям, граждане России, которые подали соответствующее заявление, должны не получать и не использовать паспорт гражданина Украины, за исключением случаев, когда эти действия совершаются в целях прекращения гражданства.Если это требование будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а гражданин России – имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно через десять лет.
https://ria.ru/20250717/putin-2029819348.html
https://ria.ru/20250717/rossiya-2029819783.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины

Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В тексте сказано, что решение о проведении проверки принимается теперь не только руководителем (начальником) уполномоченного территориального орган, но и его заместителем.
Пункт 18 будет изложен в новой редакции, согласно которой, заключение, подготовленное должностным лицом МВД России или уполномоченного территориального органа подлежит согласованию с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне.
Орден Дружбы - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин наградил орденом Дружбы вице-директора Института ядерных исследований
Вчера, 23:17
Указ о проверке россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, но продолжающих реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные для граждан Украины, вступил в силу в июле 2023 года. Согласно его положениям, граждане России, которые подали соответствующее заявление, должны не получать и не использовать паспорт гражданина Украины, за исключением случаев, когда эти действия совершаются в целях прекращения гражданства.
Если это требование будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а гражданин России – имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно через десять лет.
Алексей Берест - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Слюсарь поблагодарил Путина за присвоение Бересту звания Героя России
Вчера, 23:19
 
ОбществоРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала