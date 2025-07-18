https://ria.ru/20250718/putin-2029841243.html

Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины

Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины - РИА Новости, 18.07.2025

Путин изменил порядок проверки отказа от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T06:35:00+03:00

2025-07-18T06:35:00+03:00

2025-07-18T06:35:00+03:00

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россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.В тексте сказано, что решение о проведении проверки принимается теперь не только руководителем (начальником) уполномоченного территориального орган, но и его заместителем.Пункт 18 будет изложен в новой редакции, согласно которой, заключение, подготовленное должностным лицом МВД России или уполномоченного территориального органа подлежит согласованию с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне.Указ о проверке россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, но продолжающих реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные для граждан Украины, вступил в силу в июле 2023 года. Согласно его положениям, граждане России, которые подали соответствующее заявление, должны не получать и не использовать паспорт гражданина Украины, за исключением случаев, когда эти действия совершаются в целях прекращения гражданства.Если это требование будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а гражданин России – имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно через десять лет.

https://ria.ru/20250717/putin-2029819348.html

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общество, россия, украина, владимир путин