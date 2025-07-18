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Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:32 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pushilin-2030080715.html
Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР
Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уже предпринимаются необходимые меры с целью урегулирования проблемы с дефицитом воды в республике. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:32:00+03:00
2025-07-18T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уже предпринимаются необходимые меры с целью урегулирования проблемы с дефицитом воды в республике. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в ДНР упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения ею населения. "Сегодня с коллегами из правительства Российской Федерации решаю проблемы с водой... Уже предпринимаются ряд шагов, в том числе и переброска из других водоемов, где уровень воды позволяет, устранение аварий более быстро и более эффективно, расчистка русел рек и ряд других шагов", - рассказал Пушилин в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также сообщил, что в субботу соберет совещание, где будет утвержден план мероприятий по восполнению водохранилищ, а также будут распределены определенные задачи в целях решения проблемы.
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР

Пушилин: предпринимаются меры для решения проблемы с дефицитом воды в ДНР

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уже предпринимаются необходимые меры с целью урегулирования проблемы с дефицитом воды в республике.
Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в ДНР упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения ею населения.
"Сегодня с коллегами из правительства Российской Федерации решаю проблемы с водой... Уже предпринимаются ряд шагов, в том числе и переброска из других водоемов, где уровень воды позволяет, устранение аварий более быстро и более эффективно, расчистка русел рек и ряд других шагов", - рассказал Пушилин в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также сообщил, что в субботу соберет совещание, где будет утвержден план мероприятий по восполнению водохранилищ, а также будут распределены определенные задачи в целях решения проблемы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
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