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Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР

Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025

Пушилин рассказал о решении проблемы с дефицитом воды в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уже предпринимаются необходимые меры с целью урегулирования проблемы с дефицитом воды в республике. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:32:00+03:00

2025-07-18T23:32:00+03:00

2025-07-18T23:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что уже предпринимаются необходимые меры с целью урегулирования проблемы с дефицитом воды в республике. Ранее врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков сообщал, что уровень запасов воды в ДНР упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения ею населения. "Сегодня с коллегами из правительства Российской Федерации решаю проблемы с водой... Уже предпринимаются ряд шагов, в том числе и переброска из других водоемов, где уровень воды позволяет, устранение аварий более быстро и более эффективно, расчистка русел рек и ряд других шагов", - рассказал Пушилин в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также сообщил, что в субботу соберет совещание, где будет утвержден план мероприятий по восполнению водохранилищ, а также будут распределены определенные задачи в целях решения проблемы.

https://ria.ru/20250517/slavyansk-2017522891.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, общество