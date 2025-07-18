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Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
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23:23 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pushilin-2030079874.html
Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР
Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР
Программа социальной догазификации в ДНР будет реализована в регионе при федеральной поддержке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:23:00+03:00
2025-07-18T23:23:00+03:00
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
александр новак
общество
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Программа социальной догазификации в ДНР будет реализована в регионе при федеральной поддержке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил, что встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудил с ним вопросы проведения газа в дома жителей региона. "Программу социальной догазификации будем реализовывать в республике. С просьбой о проведении газа в дома часто на сходах обращаются жители региона", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава ДНР также рассказал, что в ходе встречи с Новаком обсудил вопросы энергетики и обеспечения безопасности и надежности электроэнергетического сектора, а также вопросы горнодобывающей промышленности.
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, александр новак, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Александр Новак, Общество
Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР

Пушилин: программу соцдогазификации в ДНР реализуют при федеральной поддержке

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Программа социальной догазификации в ДНР будет реализована в регионе при федеральной поддержке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудил с ним вопросы проведения газа в дома жителей региона.
"Программу социальной догазификации будем реализовывать в республике. С просьбой о проведении газа в дома часто на сходах обращаются жители региона", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава ДНР также рассказал, что в ходе встречи с Новаком обсудил вопросы энергетики и обеспечения безопасности и надежности электроэнергетического сектора, а также вопросы горнодобывающей промышленности.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинАлександр НовакОбщество
 
 
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