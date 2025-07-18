https://ria.ru/20250718/pushilin-2030079874.html

Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР

Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025

Пушилин рассказал о программе социальной догазификации в ДНР

Программа социальной догазификации в ДНР будет реализована в регионе при федеральной поддержке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:23:00+03:00

2025-07-18T23:23:00+03:00

2025-07-18T23:23:00+03:00

донецкая народная республика

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денис пушилин

александр новак

общество

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Программа социальной догазификации в ДНР будет реализована в регионе при федеральной поддержке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин сообщил, что встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудил с ним вопросы проведения газа в дома жителей региона. "Программу социальной догазификации будем реализовывать в республике. С просьбой о проведении газа в дома часто на сходах обращаются жители региона", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава ДНР также рассказал, что в ходе встречи с Новаком обсудил вопросы энергетики и обеспечения безопасности и надежности электроэнергетического сектора, а также вопросы горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20250709/priamure-2028106146.html

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2025

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, александр новак, общество