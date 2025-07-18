https://ria.ru/20250718/punkt-2029858611.html
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:53:00+03:00
2025-07-18T09:53:00+03:00
2025-07-18T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Родинского в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 25-й овдбр (отдельной воздушно-десантной бригады) ВСУ в районе населенного пункта Родинское в ДНР", - говорится в сообщении.Отмечается, что командованием было принято решение о нанесении по пункту временной дислокации противника авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ."В результате точного попадания авиабомбы пункт временной дислокации подразделения противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - добавили в ведомстве.Кроме того, Минобороны показало видео, на кадрах которого - объективный контроль высокоточного удара легкой многоцелевой управляемой ракетой класса "воздух-поверхность" ВКС России по пункту управления БПЛА 39-й отдельной бригады береговой охраны ВСУ в районе Ольговки в Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-1500
Российские войска авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны и показали видео.
Также на кадрах – удар ракетой по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Ольговки в Херсонской области.
2025-07-18T09:53
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР