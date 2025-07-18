https://ria.ru/20250718/punkt-2029858611.html

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.07.2025

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:53:00+03:00

2025-07-18T09:53:00+03:00

2025-07-18T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Родинского в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 25-й овдбр (отдельной воздушно-десантной бригады) ВСУ в районе населенного пункта Родинское в ДНР", - говорится в сообщении.Отмечается, что командованием было принято решение о нанесении по пункту временной дислокации противника авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ."В результате точного попадания авиабомбы пункт временной дислокации подразделения противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - добавили в ведомстве.Кроме того, Минобороны показало видео, на кадрах которого - объективный контроль высокоточного удара легкой многоцелевой управляемой ракетой класса "воздух-поверхность" ВКС России по пункту управления БПЛА 39-й отдельной бригады береговой охраны ВСУ в районе Ольговки в Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029861090.html

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Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-1500 Российские войска авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны и показали видео. Также на кадрах – удар ракетой по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Ольговки в Херсонской области. 2025-07-18T09:53 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия