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В Курской области проведут проверку после избиения главы поселка
В Курской области проведут проверку после избиения главы поселка - РИА Новости, 18.07.2025
В Курской области проведут проверку после избиения главы поселка
СУСК по Курской области сообщило о проведении проверки после избиения главы поселка Золотухино местным жителем. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:49:00+03:00
2025-07-18T13:49:00+03:00
2025-07-18T13:49:00+03:00
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. СУСК по Курской области сообщило о проведении проверки после избиения главы поселка Золотухино местным жителем. "Золотухинским межрайонным следственным отделом регионального СК проводится процессуальная проверка по факту применения насилия в отношении главы поселка Золотухино", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 16 июля в помещении служебного кабинета администрации поселка, где "местный житель нанес несколько ударов рукой в область головы представителя власти". Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет следственное управление. Как сообщается на странице "Актуальный Курск" социальной сети "ВКонтакте", предприниматель пришёл в кабинет к главе поселка с личным вопросом, но, когда получил отказ, полез в драку.
https://ria.ru/20250409/jakutija-2010139978.html
курская область
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РИА Новости
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области проведут проверку после избиения главы поселка
СК начал проверку после избиения главы поселка Золотухино в Курской области
РЯЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. СУСК по Курской области сообщило о проведении проверки после избиения главы поселка Золотухино местным жителем.
"Золотухинским межрайонным следственным отделом регионального СК
проводится процессуальная проверка по факту применения насилия в отношении главы поселка Золотухино", - сообщается в Telegram-канале
СУСК.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 16 июля в помещении служебного кабинета администрации поселка, где "местный житель нанес несколько ударов рукой в область головы представителя власти".
Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет следственное управление.
Как сообщается на странице "Актуальный Курск" социальной сети "ВКонтакте", предприниматель пришёл в кабинет к главе поселка с личным вопросом, но, когда получил отказ, полез в драку.