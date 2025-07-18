https://ria.ru/20250718/proverka-2029943186.html

В Курской области проведут проверку после избиения главы поселка

В Курской области проведут проверку после избиения главы поселка - РИА Новости, 18.07.2025

В Курской области проведут проверку после избиения главы поселка

СУСК по Курской области сообщило о проведении проверки после избиения главы поселка Золотухино местным жителем. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:49:00+03:00

2025-07-18T13:49:00+03:00

2025-07-18T13:49:00+03:00

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. СУСК по Курской области сообщило о проведении проверки после избиения главы поселка Золотухино местным жителем. "Золотухинским межрайонным следственным отделом регионального СК проводится процессуальная проверка по факту применения насилия в отношении главы поселка Золотухино", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 16 июля в помещении служебного кабинета администрации поселка, где "местный житель нанес несколько ударов рукой в область головы представителя власти". Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет следственное управление. Как сообщается на странице "Актуальный Курск" социальной сети "ВКонтакте", предприниматель пришёл в кабинет к главе поселка с личным вопросом, но, когда получил отказ, полез в драку.

https://ria.ru/20250409/jakutija-2010139978.html

курская область

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2025

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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)