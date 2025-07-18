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Евродепутат назвал наполнение газохранилищ в ЕС символом провала - РИА Новости, 18.07.2025
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16:48 18.07.2025 (обновлено: 16:59 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/proval-2030010544.html
Евродепутат назвал наполнение газохранилищ в ЕС символом провала
Евродепутат назвал наполнение газохранилищ в ЕС символом провала - РИА Новости, 18.07.2025
Евродепутат назвал наполнение газохранилищ в ЕС символом провала
Евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер раскритиковал решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:48:00+03:00
2025-07-18T16:59:00+03:00
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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер раскритиковал решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года, назвав эту меру "символом провальной энергетической политики", соответствующее сообщение распространила АПС. "Продление принудительного наполнения газохранилищ в ЕС остается символом провальной энергетической политики", - приводятся в сообщении слова Майера, который прокомментировал сегодняшнее решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года. По его словам, то, что начиналось как временная экстренная мера, шаг за шагом превращается "в постоянный инструмент брюссельского диктата". Депутат указал на то, что несмотря на улучшившуюся рыночную ситуацию и диверсификацию источников газа, ЕС продолжает настаивать на централизованных предписаниях - с всё ещё обязательной целью заполнения хранилищ до 90%. "Хотя теперь предоставляется немного больше временного периода - цель можно достичь с 1 октября по 1 декабря - принцип принудительного наполнения остаётся неизменным", - отметил он. Особенно критично Майер оценивает общую картину энергетической политики ЕС. "С одной стороны, страны-члены заставляют наполнять газохранилища, а с другой - постепенно запрещают импорт газа из России, которая годами была стабильным и недорогим поставщиком. Брюссель фактически хочет полностью запретить российский газ. Проповедовать энергетическую безопасность и одновременно демонизировать главный источник поставок - это просто безответственно", - констатирует депутат. Он указал на то, что граждане ожидают надёжную и доступную энергию, и этого, по его мнению, не добиться продлением временных мер или политически мотивированными запретами на импорт. "Необходимы рациональные стратегии, инвестиции в базовые источники энергии и восстановление национального суверенитета в принятии решений", – призвал Майер. Он также отметил, что Европе не нужны постоянные чрезвычайные положения в энергетической политике. "Это постановление - очередной пример скатывания в идеологизированную плановую экономику под предлогом кризисной подготовки, в ущерб гражданам и бизнесу", - заключил он.
https://ria.ru/20250717/otkaz-2029699207.html
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в мире, россия, брюссель, европа, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Европа, Евросоюз
Евродепутат назвал наполнение газохранилищ в ЕС символом провала

Майер: продление наполнения газохранилищ в ЕС остается символом провала

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер раскритиковал решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года, назвав эту меру "символом провальной энергетической политики", соответствующее сообщение распространила АПС.
"Продление принудительного наполнения газохранилищ в ЕС остается символом провальной энергетической политики", - приводятся в сообщении слова Майера, который прокомментировал сегодняшнее решение Совета ЕС о продлении обязательного наполнения газохранилищ до конца 2027 года.
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По его словам, то, что начиналось как временная экстренная мера, шаг за шагом превращается "в постоянный инструмент брюссельского диктата".
Депутат указал на то, что несмотря на улучшившуюся рыночную ситуацию и диверсификацию источников газа, ЕС продолжает настаивать на централизованных предписаниях - с всё ещё обязательной целью заполнения хранилищ до 90%.
"Хотя теперь предоставляется немного больше временного периода - цель можно достичь с 1 октября по 1 декабря - принцип принудительного наполнения остаётся неизменным", - отметил он.
Особенно критично Майер оценивает общую картину энергетической политики ЕС.
"С одной стороны, страны-члены заставляют наполнять газохранилища, а с другой - постепенно запрещают импорт газа из России, которая годами была стабильным и недорогим поставщиком. Брюссель фактически хочет полностью запретить российский газ. Проповедовать энергетическую безопасность и одновременно демонизировать главный источник поставок - это просто безответственно", - констатирует депутат.
Он указал на то, что граждане ожидают надёжную и доступную энергию, и этого, по его мнению, не добиться продлением временных мер или политически мотивированными запретами на импорт.
"Необходимы рациональные стратегии, инвестиции в базовые источники энергии и восстановление национального суверенитета в принятии решений", – призвал Майер.
Он также отметил, что Европе не нужны постоянные чрезвычайные положения в энергетической политике.
"Это постановление - очередной пример скатывания в идеологизированную плановую экономику под предлогом кризисной подготовки, в ущерб гражданам и бизнесу", - заключил он.
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