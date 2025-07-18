https://ria.ru/20250718/propaganda-2029930095.html
Президент Чехии приравнял коммунистическую пропаганду к нацистской
Президент Чехии приравнял коммунистическую пропаганду к нацистской - РИА Новости, 18.07.2025
Президент Чехии приравнял коммунистическую пропаганду к нацистской
Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к Уголовному кодексу, приравнивающую коммунистическую пропаганду к нацистской, сообщило в пятницу издание EurActiv. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:16:00+03:00
2025-07-18T13:16:00+03:00
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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к Уголовному кодексу, приравнивающую коммунистическую пропаганду к нацистской, сообщило в пятницу издание EurActiv. "Поправка в законодательство вводит наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет для любого, кто "основывает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно стремятся подавлять права и свободы человека или разжигать расовую, этническую, национальную, религиозную или классовую ненависть", - говорится в сообщении. Это изменение последовало за призывами чешских исторических учреждений, включая Институт изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считают правовым дисбалансом. МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция по публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР в Победе над фашистской Германией. В России существует административная ответственность за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ), возглавляемая депутатом Европарламента Катержиной Конечной и ныне являющаяся частью нового избирательного альянса Stačilo! ("Достаточно!"), осудила появление данной поправки в законодательстве как политически мотивированный шаг. "Это очередная провалившаяся попытка поставить КПЧМ вне закона и запугать критиков нынешнего режима", - приводит издание слова из заявления компартии. Пока неясно, как новый закон будет применяться к таким партиям, как КПЧМ. В настоящее время партия не входит в состав парламента. Согласно последним опросам общественного мнения, коалиция Stačilo! может набрать в кампании к октябрьским выборам в парламент около 4-6% голосов избирателей при проходном барьере на пути к парламентским креслам в 5%. В четверг руководство коалиции Stačilo! одобрило предложение партии SOCDEM (бывшая социал-демократическая партия) о совместных списках по выдвижению кандидатов в депутаты. В знак протеста против объединения сил с коммунистами партию SOCDEM в последние дни покинули несколько видных деятелей, в частности, экс-министр по правам человека Иржи Динстбир-младший и бывший лидер SOCDEM Михал Шмарда.
https://ria.ru/20241013/evrodeputat-1977852748.html
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В мире, Россия, СССР, Германия, Петр Павел, Европарламент
Президент Чехии приравнял коммунистическую пропаганду к нацистской
Президент Чехии Петр Павел приравнял коммунистическую пропаганду к нацистской
ПРАГА, 18 июл – РИА Новости.
Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к Уголовному кодексу, приравнивающую коммунистическую пропаганду к нацистской, сообщило в пятницу издание EurActiv
.
"Поправка в законодательство вводит наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет для любого, кто "основывает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно стремятся подавлять права и свободы человека или разжигать расовую, этническую, национальную, религиозную или классовую ненависть", - говорится в сообщении.
Это изменение последовало за призывами чешских исторических учреждений, включая Институт изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считают правовым дисбалансом.
МИД РФ ранее отмечал, что на волне русофобии на Западе нарастает тенденция по публичному оправданию нацизма, искажению истории и фальсификации роли СССР
в Победе над фашистской Германией
. В России
существует административная ответственность за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ), возглавляемая депутатом Европарламента
Катержиной Конечной и ныне являющаяся частью нового избирательного альянса Stačilo! ("Достаточно!"), осудила появление данной поправки в законодательстве как политически мотивированный шаг.
"Это очередная провалившаяся попытка поставить КПЧМ вне закона и запугать критиков нынешнего режима", - приводит издание слова из заявления компартии.
Пока неясно, как новый закон будет применяться к таким партиям, как КПЧМ. В настоящее время партия не входит в состав парламента. Согласно последним опросам общественного мнения, коалиция Stačilo! может набрать в кампании к октябрьским выборам в парламент около 4-6% голосов избирателей при проходном барьере на пути к парламентским креслам в 5%.
В четверг руководство коалиции Stačilo! одобрило предложение партии SOCDEM (бывшая социал-демократическая партия) о совместных списках по выдвижению кандидатов в депутаты. В знак протеста против объединения сил с коммунистами партию SOCDEM в последние дни покинули несколько видных деятелей, в частности, экс-министр по правам человека Иржи Динстбир-младший и бывший лидер SOCDEM Михал Шмарда.