https://ria.ru/20250718/proekty-2029830700.html

Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами, заявил посол

Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами, заявил посол - РИА Новости, 18.07.2025

Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами, заявил посол

Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами, в том числе по железной дороге "Решт-Астара", ирано-израильский конфликт не повлиял на них, заявил... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:10:00+03:00

2025-07-18T02:10:00+03:00

2025-07-18T02:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами, в том числе по железной дороге "Решт-Астара", ирано-израильский конфликт не повлиял на них, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Совместные проекты двух стран, как и форма взаимодействия Ирана с другими государствами, не имеют никакого отношения к развитию ситуации в регионе", - сказал дипломат. По его словам, Москва и Тегеран во время ирано-израильского конфликта контактировали по вопросу реализации совместных проектов, в том числе по вопросу строительства железной дороги "Решт-Астара", необходимой для международного транспортного коридора "Север-Юг". "Сам коридор рассчитан не только на интересы РФ и Ирана, но также пойдет на пользу другим странам и разным регионам, а увеличение его возможностей - в целом на пользу миру. Наши проекты реализуются и несильно связаны с этим вопросом (конфликтом между Ираном и Израиле – ред.)", - добавил посол. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250204/iran-1997267316.html

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029255345.html

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в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, дональд трамп