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Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет - РИА Новости, 18.07.2025
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11:37 18.07.2025 (обновлено: 15:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/prigovor-2029889093.html
Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет
Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет - РИА Новости, 18.07.2025
Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 8 годам колонии бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* (признана иноагентом), обвиняемую в оправдании РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:37:00+03:00
2025-07-18T15:42:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
россия
украина
фарида курбангалеева
прага
youtube
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 8 годам колонии бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* (признана иноагентом), обвиняемую в оправдании терроризма и распространении фейков про армию передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Курбангалеевой* Фариде Рашидовне 8 лет лишения свободы", - огласил решение судья.Столько и просил назначить Курбангалеевой* прокурор в прениях сторон.Второй фигурант Алексей Барановский** (признан иноагентом) осужден на 6 лет лишения свободы. Также на обоих наложен запрет администрировать сайты сроком на 4 года.Дело слушалось заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Весь процесс занял два рабочих дня.Курбангалеева* и Барановский** были признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц (по части 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, суд признал виновной бывшую телеведущую в публичном распространении фейков о российской армии (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).Как было установлено следствием, Курбангалеева* в нескольких постах в своем Telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем, помимо прочего, "вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства" у общества.Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** весной 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.В период с 2007 по 2014 годы она была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Признан иноагентом.
https://ria.ru/20250211/kurbangaleeva-1998601814.html
https://ria.ru/20250716/videoroliki-2029421249.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, россия, украина, фарида курбангалеева, прага, youtube
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Россия, Украина, Фарида Курбангалеева, Прага, YouTube
Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет

Курбангалееву заочно осудили на восемь лет за оправдание терроризма

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru / Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru /
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 8 годам колонии бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* (признана иноагентом), обвиняемую в оправдании терроризма и распространении фейков про армию передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Курбангалеевой* Фариде Рашидовне 8 лет лишения свободы", - огласил решение судья.
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Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура России требует ее экстрадиции
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Столько и просил назначить Курбангалеевой* прокурор в прениях сторон.
Второй фигурант Алексей Барановский** (признан иноагентом) осужден на 6 лет лишения свободы. Также на обоих наложен запрет администрировать сайты сроком на 4 года.
Дело слушалось заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Весь процесс занял два рабочих дня.
Курбангалеева* и Барановский** были признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц (по части 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, суд признал виновной бывшую телеведущую в публичном распространении фейков о российской армии (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Как было установлено следствием, Курбангалеева* в нескольких постах в своем Telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем, помимо прочего, "вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства" у общества.
Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** весной 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.
Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В период с 2007 по 2014 годы она была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом.
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияРоссияУкраинаФарида КурбангалееваПрагаYouTube
 
 
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