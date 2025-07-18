Курбангалееву* заочно осудили на восемь лет
Курбангалееву заочно осудили на восемь лет за оправдание терроризма
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 8 годам колонии бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* (признана иноагентом), обвиняемую в оправдании терроризма и распространении фейков про армию передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Курбангалеевой* Фариде Рашидовне 8 лет лишения свободы", - огласил решение судья.
Столько и просил назначить Курбангалеевой* прокурор в прениях сторон.
Второй фигурант Алексей Барановский** (признан иноагентом) осужден на 6 лет лишения свободы. Также на обоих наложен запрет администрировать сайты сроком на 4 года.
Дело слушалось заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Весь процесс занял два рабочих дня.
Курбангалеева* и Барановский** были признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц (по части 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, суд признал виновной бывшую телеведущую в публичном распространении фейков о российской армии (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Как было установлено следствием, Курбангалеева* в нескольких постах в своем Telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем, помимо прочего, "вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства" у общества.
Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** весной 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.
Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В период с 2007 по 2014 годы она была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом.