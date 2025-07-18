https://ria.ru/20250718/prigovor-2029888406.html

Разведчик ВСУ назвал слова Зеленского о демобилизации приговором

Разведчик ВСУ назвал слова Зеленского о демобилизации приговором - РИА Новости, 18.07.2025

Разведчик ВСУ назвал слова Зеленского о демобилизации приговором

Слова Владимира Зеленского о демобилизации звучат для сотен тысяч граждан Украины как приговор, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:34:00+03:00

2025-07-18T11:34:00+03:00

2025-07-18T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о демобилизации звучат для сотен тысяч граждан Украины как приговор, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на заседании парламента произошла перепалка из-за вопроса о демобилизации. "Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново. Вчерашний вопрос... о демобилизации и ответ (Зеленского - ред.) - "только после победы" прозвучал, как приговор для сотен тысяч человек… Разве это не вопрос, который сегодня звучит в тысячах украинских семей? Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском (украинское название Красноармейска в Донбассе – ред.). Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах, как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится", - приводит слова Ярославского издание "Страна.ua". По его мнению, "всё происходящее превращает страну в полигон", когда "города, поля, солдаты, становятся объектами для испытаний". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029879680.html

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029866004.html

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в мире, украина, россия, красноармейск, владимир зеленский, алексей гончаренко, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины