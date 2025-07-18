Разведчик ВСУ назвал слова Зеленского о демобилизации приговором
Разведчик ВСУ Ярославский: слова Зеленского о демобилизации звучат как приговор
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о демобилизации звучат для сотен тысяч граждан Украины как приговор, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.
Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщало, что между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на заседании парламента произошла перепалка из-за вопроса о демобилизации.
"Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново. Вчерашний вопрос... о демобилизации и ответ (Зеленского - ред.) - "только после победы" прозвучал, как приговор для сотен тысяч человек… Разве это не вопрос, который сегодня звучит в тысячах украинских семей? Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском (украинское название Красноармейска в Донбассе – ред.). Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах, как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится", - приводит слова Ярославского издание "Страна.ua".
По его мнению, "всё происходящее превращает страну в полигон", когда "города, поля, солдаты, становятся объектами для испытаний".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов