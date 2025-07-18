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Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой* - РИА Новости, 18.07.2025
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09:30 18.07.2025 (обновлено: 09:51 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/prigovor-2029855006.html
Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой*
Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой* - РИА Новости, 18.07.2025
Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой*
Гособвинитель в прениях сторон запросил 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом), заочно обвиняемой в оправдании... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:30:00+03:00
2025-07-18T09:51:00+03:00
происшествия
россия
украина
прага
фарида курбангалеева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
youtube
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом), заочно обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков про армию, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне* 8 лет лишения свободы", - заявил прокурор в прениях сторон. Второму фигуранту Алексею Барановскому** (признан иноагентом) он запросил 6 лет лишения свободы. А также обоим - запрет администрировать сайты на 4 и 3 года. Защита фигурантов просила их оправдать. Адвокат бывшей телеведущей заявил, что по обвинению в распространении фейков о российской армии не доказано, что мотивом Курбангалеевой была политическая ненависть.Дело слушается заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Курбангалеева* и Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии). Как установило следствие, Курбангалеева* в нескольких постах в своем Telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем, помимо прочего, "вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства" у общества. Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.*Внесена в список террористов и экстремистов, выполняет функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250717/sud-2029722551.html
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происшествия, россия, украина, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube
Происшествия, Россия, Украина, Прага, Фарида Курбангалеева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube
Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой*

Для бывшей телеведущей Курбангалеевой запросили 8 лет лишения свободы

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева*
Фарида Курбангалеева* - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом), заочно обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков про армию, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне* 8 лет лишения свободы", - заявил прокурор в прениях сторон.
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Второму фигуранту Алексею Барановскому** (признан иноагентом) он запросил 6 лет лишения свободы. А также обоим - запрет администрировать сайты на 4 и 3 года.
Защита фигурантов просила их оправдать. Адвокат бывшей телеведущей заявил, что по обвинению в распространении фейков о российской армии не доказано, что мотивом Курбангалеевой была политическая ненависть.
Дело слушается заочно, так как подсудимые находятся в розыске.
Курбангалеева* и Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии).
Как установило следствие, Курбангалеева* в нескольких постах в своем Telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем, помимо прочего, "вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства" у общества.
Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.
Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
*Внесена в список террористов и экстремистов, выполняет функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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