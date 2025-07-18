https://ria.ru/20250718/prigovor-2029855006.html

Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой*

Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой* - РИА Новости, 18.07.2025

Прокурор запросил восемь лет колонии для бывшей телеведущей Курбангалеевой*

Гособвинитель в прениях сторон запросил 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом), заочно обвиняемой в оправдании... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:30:00+03:00

2025-07-18T09:30:00+03:00

2025-07-18T09:51:00+03:00

происшествия

россия

украина

прага

фарида курбангалеева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

youtube

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил 8 лет колонии для бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом), заочно обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков про армию, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Назначить Курбангалеевой Фариде Рашидовне* 8 лет лишения свободы", - заявил прокурор в прениях сторон. Второму фигуранту Алексею Барановскому** (признан иноагентом) он запросил 6 лет лишения свободы. А также обоим - запрет администрировать сайты на 4 и 3 года. Защита фигурантов просила их оправдать. Адвокат бывшей телеведущей заявил, что по обвинению в распространении фейков о российской армии не доказано, что мотивом Курбангалеевой была политическая ненависть.Дело слушается заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Курбангалеева* и Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии). Как установило следствие, Курбангалеева* в нескольких постах в своем Telegram-канале умышленно распространяла недостоверные сведения о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, чем, помимо прочего, "вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства" у общества. Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.*Внесена в список террористов и экстремистов, выполняет функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250717/sud-2029722551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, прага, фарида курбангалеева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube